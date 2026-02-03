ZAPLENJENO POLA MILIONA PSIHOAKTIVNIH TABLETA U ZEMUNU: Razbijeno tajno skladište droge, uhapšeni TAST I ZET: "Na ulicama prodaju drogu čak i deci!"
Droga je pronađena u jednoj tajnoj garaži, a dve osobe su uhapšene - TAST i ZET.
Šta ovakva zaplena govori o obimu organizovanog kriminala u Beogradu i kakav efekat ima na narkotržište, za Kurir televiziju, otkrio nam je bivši funkcioner MUP-a, Dejan Radenković.
Svaka intervencija se pažljivo planira
- Borba protiv trgovine narkoticima predstavlja stalni prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova, bez obzira na vrstu droge - bilo da je u pitanju marihuana, heroin, kokain ili, kao u ovom slučaju, sintetička droga. Ovakve akcije pokazuju koliko je država svesna opasnosti koju droga nosi, ali i koliko novca donosi onima koji se njome bave. Zaplena velike količine sintetičke droge, koja je naročito štetna, direktno utiče na psihičko i mentalno stanje korisnika - rekao je Dejan.
Dodao je i da ovako velike akcije, kao i prethodne koje su izvedene i o kojima je građanstvo obavešteno, pokazuju da borba protiv trgovine narkoticima nema alternativu i da će se nastaviti.
- Ipak, pored ovih spektakularnih zaplena, postoji i svakodnevna borba sa uličnim dilerima koji nisu bezazleni - oni predstavljaju istu društvenu opasnost. Na ulicama prodaju drogu čak i deci, i upravo sa tim problemom policija svakodnevno izlazi na teren.
- Policijski posao je veoma častan, ali i opasan. Svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova to dobro znaju, zbog čega se svaka intervencija pažljivo planira, kako bi se izbegle opasnosti ne samo za policajce, već i za hapšene i ljude koji se nalaze u neposrednoj blizini - kaže Dejan i dodaje:
"Treba im odati zahvalnost"
- Zbog toga je važno odati priznanje svim pripadnicima policije koji svakodnevno rade, jer kada bilo ko ode na posao, želi da se vrati kući živ i zdrav. Svakom pripadniku policije koji ovako radi i štiti građane treba odati zahvalnost.
