Slušaj vest

Droga je pronađena u jednoj tajnoj garaži, a dve osobe su uhapšene - TAST i ZET.

Šta ovakva zaplena govori o obimu organizovanog kriminala u Beogradu i kakav efekat ima na narkotržište, za Kurir televiziju, otkrio nam je bivši funkcioner MUP-a, Dejan Radenković.

Svaka intervencija se pažljivo planira

 - Borba protiv trgovine narkoticima predstavlja stalni prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova, bez obzira na vrstu droge - bilo da je u pitanju marihuana, heroin, kokain ili, kao u ovom slučaju, sintetička droga. Ovakve akcije pokazuju koliko je država svesna opasnosti koju droga nosi, ali i koliko novca donosi onima koji se njome bave. Zaplena velike količine sintetičke droge, koja je naročito štetna, direktno utiče na psihičko i mentalno stanje korisnika - rekao je Dejan.

dejan.jpg
Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a Foto: Kurir Televizija

Dodao je i da ovako velike akcije, kao i prethodne koje su izvedene i o kojima je građanstvo obavešteno, pokazuju da borba protiv trgovine narkoticima nema alternativu i da će se nastaviti.

- Ipak, pored ovih spektakularnih zaplena, postoji i svakodnevna borba sa uličnim dilerima koji nisu bezazleni - oni predstavljaju istu društvenu opasnost. Na ulicama prodaju drogu čak i deci, i upravo sa tim problemom policija svakodnevno izlazi na teren.

- Policijski posao je veoma častan, ali i opasan. Svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova to dobro znaju, zbog čega se svaka intervencija pažljivo planira, kako bi se izbegle opasnosti ne samo za policajce, već i za hapšene i ljude koji se nalaze u neposrednoj blizini - kaže Dejan i dodaje:

Sequence 01.01_34_06_04.Still006.jpg
Foto: Kurir Televizija

 "Treba im odati zahvalnost"

- Zbog toga je važno odati priznanje svim pripadnicima policije koji svakodnevno rade, jer kada bilo ko ode na posao, želi da se vrati kući živ i zdrav. Svakom pripadniku policije koji ovako radi i štiti građane treba odati zahvalnost.

Razbijeno tajno skladište droge u Zemunu Izvor: Kurir televizija

Kurir.rs

