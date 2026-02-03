Slušaj vest

Sanja D. (36), koja je pre nekoliko dana uhapšena zbog sumnje da je sa računa jednog preduzeća ukrala 150.100.000 dinara, od ranije je poznata istražnim organima po sličnim krivičnim delima, a javnosti je poznata i po braku sa Milanom Dimitrijevićem Bombonicom (39), koji je inače osam puta osuđivan zbog različitih krivičnih dela.

1/5 Vidi galeriju Sanja D. sa suprugom Bombonicom Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Sanja D. sumnjiči se da je sa računa jednog preduzeća iz Beograda, u kom je radila kao knjigovođa, skinula novac i prebacila ga na račun A. Ž. (26), za kojim je raspisana potraga. Osumnjičena je juče saslušana u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, ali je odlučila da se brani ćutanjem.

- Osumnjičena je saslušana na okolnost krivičnog dela koje joj je stavljeno na teret i tom prilikom nije želela da iznosi odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičena boravkom na slobodi ometala postupak uticajem na svedoke, sakrila tragove i predmete krivičnog dela, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu ponovila krivično delo - saopšteno je iz Prvog tužilaštva.

Na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je osumnjičenoj pritvor do 30 dana, a na teret joj se stavlja da je izvršila krivično delo teška krađa.

Uhapšena jer je iz firme ukrala više od 1,2 miliona evra Izvor: Mup Srbije

- Ona se sumnjiči da je od 9. januara do 26. januara ove godine, kao zaposlena na radnom mestu knjigovođe u privrednom društvu "Shortesh", bez znanja i odobrenja odgovornih lica u privrednom društvu, otuđila novčana sredstva sa više tekućih računa koji su registrovani u poslovnim bankama, pa pomoću aplikacije za elektronsko bankarstvo, u više navrata vršila uplate novčanih sredstava na tekuće račune fizičkog lica osumnjičenog A.Ž. Novčane iznose je osumnjičeni istog dana podizao na više bankomata i šaltera banaka na teritoriji Beograda - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Na ovaj način je osumnjičena u korist osumimnjičenog A.Ž. kako se sumnja, pribavila protivpravnu imovinsku korist i istovremeno oštetili privredno društvo u iznosu od 150.100.000 dinara.

Podsetimo, ovo nije prvi put da su Sanji D. stavljane lisice zbog novca. Ona je hapšena i u decembru 2023. godine i to zajedno sa svojim mužem Milanom Dimitrijevićem Bombonicom, ali i još nekoliko članova svoje familije. Kako smo tada pisali, bračni par je uhapšen sa još 17 osumnjičenih za pranje novca proisteklog iz kriminalne delatnosti. Kao organizator grupe "perača para" bila je označena upravo Bombonicina žena.

Milan Dimitrijević Bombonica Foto: Privatna Arhiva

- Sumnja se da je ona, kao zaposlena u jednoj knjigovodstvenoj agenciji iz Beograda, od 4. januara do 25. novembra 2023, kreirala naloge za elektronsko plaćanje i prikazivanjem lažnih činjenica, dovela u zabludu zaposlene u više privrednih društava iz Beograda da su platili dobavljače, poreske obaveze i obaveze za druge javne prihode, dok su oštećeni taj novac, zapravo, uplaćivali na njene lične i račune ostalih osumnjičenih. Ona je, kako se sumnja, na taj način za sebe i ostale osumnjičene pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 304.479.479 dinara. Svi osumnjičeni su potom, kako se sumnja, taj novac koristili za lične potrebe, iako su znali da potiče iz kriminalne delatnosti - saopšteno je 2023. posle hapšenja iz tužilaštva.

Kako su tada naveli iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, osumnjičenoj Sanji D. se na teret stavljalo krivično delo pranje novca, ali i krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti.

U trenutku hapšenja 2023. godine Sanja D. je bila u osmom mesecu trudnoće.

- Pored Sanje i Bombonice lisice su tada stavljene i Bombonicinom zetu i sestriću - podsetio je izvor.

Bombonica istetovirao ženino ime Foto: Privatna Arhiva