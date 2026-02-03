Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije danas su nastavljena hapšenja, a u tri odvojene akcije uhapšeno je troje osumnjičenih, među kojima je i Steva Panić, predsednik opštine Bač. O akcijama hapšenja oglasili su se i iz policije i u saopštenju su izneli detalje.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i Kraljevu, uhapsili su tri osobe osumnjičene da su zloupotrebama oštetile budžet Republike Srbijeza oko 31.800.000 dinara - navodi se u saopštenju MUP, u kom se još i dodaje:

- U nekoliko odvojenih akcija, policija je uhapsila S. P. (50) iz okoline Bača, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina uticajem, G. J. (48) iz Kraljeva zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera i N. K. (42) iz Odžaka, osumnjičenog da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Osumnjičeni se terete da su nezakonitim radnjama ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko pet miliona dinara, dok je budžet Republike Srbije oštećen za oko 31.800.000 dinara.