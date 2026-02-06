KAKO JE USPELA DA UKRADE 1,2 MILIONA EVRA IZ BANKE? Stručnjaci za Kurir: To je moguće samo u OVA DVA slučaja
Sumnja se da je Sanja novac danima prebacivan i podizan u manjim iznosima, bez da je iko reagovao, dok se osumnjičena knjigovođa na saslušanju branila ćutanjem.
Ovaj slučaj pokazuje koliko lako finansijske prevare mogu da se dogode, čak i u velikim kompanijama, i koliko je ljudski faktor često ključni deo problema.
Koliko je teško na vreme uočiti sumnjive transfere, za Kurir televiziju, otkrili su nam Jovanka Zečević, advokat i Zoran Živković, predsednik Društva za informaciju i bezbednost.
Ne tako klasična krađa
- Kada se privedeni osumnjičeni brani ćutanjem radi se o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja. Kao zaposlena u firmi, osumnjičena je pribavila protivpravnu imovinsku korist u ozbiljnom iznosu. O ovome se bavi posebno odeljenje za korupciju, jer je reč o krivičnom delu za koje su zaprećene kazne od 2 do 12 godina, u zavisnosti od vrednosti štete. Odbrana ćutanjem je u ovakvim slučajevima uobičajena dok se ne sagledaju svi dokazi, ali u nastavku istrage ona se može promeniti - objasnila je Jovanka i dodala:
Ljudski faktor ključna karika u finansijskim prevarama
Kako kaže Jovanka, teško je ispratiti ovakve transfere naročito kada se radi o velikim iznosima koji se podižu postepeno.
- Svaka promena na računu obično se odmah vidi. Ali, u praksi, ako je novac podizala osoba koja ima pristup i dovoljan nivo ovlašćenja, može proći neko vreme dok vlasnici firme ne primete šta se dešava. Ovo je slučaj u kojem su kombinovani propusti.
Bankarski mehanizmi kontrole i njihovi propusti
- Podizanje velikih iznosa sa računa firme obično zahteva prethodno najavljivanje banci. Banke imaju kontrolne mehanizme: za transakcije preko određenih limita - obično od 10 do 15 hiljada evra za fizička lica potrebne su dodatne provere i autorizacije. U ovom slučaju, novac je prebačen tokom devet dana, što znači da je dnevno prebačeno preko 100.000 evra. To je gotovo nemoguće bez propusta u internim kontrolama banke ili eventualnog saučesništva - kaže Zoran i dodaje:
Analizirajući situaciju, Zoran je dodao da je, kada se radi o ovako velikim iznosima, moguće da je došlo do saučesništva ili zakazivanja mehanizma.
- Banke obično ne odobravaju automatski naloge za tako velike iznose bez dodatne potvrde ili ugovora. Svaka promena na računu obično se odmah vidi. Ali, u praksi, ako je novac podizala osoba koja ima pristup i dovoljan nivo ovlašćenja, može proći neko vreme dok vlasnici firme ne primete šta se dešava. Kada se radi o ovako velikim iznosima, banka mora da traži dodatne dokaze i autorizacije pre nego što dozvoli transfer.
