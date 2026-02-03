Slušaj vest

Na lokalnom putu u selu Viča došlo je do saobraćajne nezgode, kada je vozač putničkog automobila iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu i sleteo sa puta.

- Sve se dogodilo nedaleko od krivine koju meštani zovu "volan", vozilo je sletelo u kanal i završilo prevrnuto na krov. U pitanju je automobil sa gornjomilanovačkim tablicama - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nije poznato da li u ovoj nezgodi ima teže povređenih lica.

Vozačima se savetuje oprez naročito na seoskim putevima, zbog vlažnih kolovoza i poledice.