Plaćene ubice, državljanina Švedske J. C. G. N. (26) i državljanku Južnoafričke Republike S. C G. (28), prema operativnim informacija angažovao je takozvani vračarski klan, saznaje nezvanično Kurir.

- Istraga koju vode UKP i Više javno tužilaštvo u Beogradu i dalje je u toku. Jedan njen pravac, prema operativnim informacijama vodi ka takozvanom vračarskom klanu i ranijem sukobu koji su imali sa muškarcem koji je u subotu ujutru bio u lokalu, a koji je nekada ranije važio za osobu blisku kriminalnoj grupi Dejana Stojanovića Keke - otkriva izvor Kurira upućen u istragu.

Podsetimo, pripadicima vračarskog klana koji je važio za kriminalnu grupu blisku kavačkom klanu, sudi se pred Specijalnim sudom za tri ubistva i pet pokušaja ubistava u Beogradu. Kao organizatori klana u optužnici su označeni Nikola Vušović i odbegli Radoje Zvicer.

Vušović i Zvicer Foto: Kurir/Privatna Arhiva, X@policia, Europol

Dvoje stranih državljana, kako je Kurir pisao, uhapšeno je u subotu pošto su ih gosti jednog lokala na Senjaku savladali i zadržali do dolaska policije. Kako je juče saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dvoje osumnjičenih sumnjiče se za pripremu ubistva, a na saslušanju su se branili ćutanjem.

Oni se sumnjiče da su 31. januara oko 9.50 sati ujutru na motoru koji nije imao registarske oznake došli do kafića na Senjaku. Čim su stigli, južnoafrikanka koja je bila suvozač na motoru, prešla je na mesto vozača i na upaljenom dvotočkašu ostala da čeka saradnika.

- Jasno je da im je plan bio da čim on izvrši zločin i istrči iz lokala sedne na motor i da tako lagano pobegnu s mesta zločina. Uhapšena žena je sela na mesto vozača, a kacigu sa glave čak nije ni skidala. Muškarac koji je sa poluautomatskim pištoljem, maskiran u dostavljača ušao u lokal, imao je metak u cevi - objašnjava sagvornik Kurira.

Iskusni istražitelji, kako dodaje, nemaju dilemu da su uhapšeni angažovani, odnosno plaćeni da izvrše zločin i da su im logistiku pružali ljudi s "domaćeg terena".

- Za sada jedan pravac vodi ka nerešenim odnosima sa jednim od muškaraca za kog se veruje da im je bio meta, ali se proverava i da li je drugi biznismen koji je bio gost imao neprijatelje koji bi bili spremni da plate ubice - dodaje sagovornik iz istrage.

Policija ispred lokala Foto: Kurir

Podsetimo, tužilaštvo je juče saopštilo da je osumnjičeni do lokala došao s kacigom na glavi ali da je skinuo između ulaznih i prvih vrata objekta, a potom pištolj koji je prethodno izvadio iz torbe za dostavu stavio u kacigu.

- J.C.N.G. je razgledao goste po restoranu, gde su za prvim stolom sedela četvorica muškaraca, pa je nastavio kretanje ka šanku, gde se okrenuo i vratio nazad pa se došavši do navedenih muškaraca istima obratio rečima: „Kako si?“ - navodi se.

Prisutnima u lokazu, kako saznajemo, odmah je bilo sumnjivo ponašanje "dostavljača" koji im je prišao za sto. Dvojica muškarac su odmah krenula za njim a on je pokušao da pobegne i sedne na skuter, ali ga je jedan sustigao i uhvatio za odeću. On je tada umesto motorom, pokušao da peške pobegne kroz park, dok je osumnjičena dala gas na motoru, ali je udarila u stub.

- Gosti koji su izleteli za njenim saučesnikom su je odmah ščepali i zadržali a potom je jedan krenuo za osumnjičenim i uspeo da uhvati i njega. Pozvali su policiju koja je pištolj s metkom u cevi, koji je Šveđanin najverovatnije bacio dok je bežao, pronašla u žbunju parku - dodaje naš sagovornik.

Posle saslušanja, na predlog tužilaštva sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, odredio je pritvor do 30 dana.

Inače, među prisutnima u lokalu, navodno su bili Žarko V. i Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je ranije važio za bliskog čoveka Dejana Stojanovića Keke.

- Istraga bi trebalo da utvrdi ko je od njih bio meta, ali i ko je naručilac.