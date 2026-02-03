Slušaj vest

Uviđaj nakon bombaškog napada na kuću pevača Zdravka Čolića je upravo završen i sklonjena je i poslednja policijska traka.

Policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nekoliko sati prikupljali su tragove i dokaze koje je bombaš ostavio, a kako nezvanično saznajemo, važnu ulogu u otkrivanju izvršioca ovok krivičnog dela imaće sigurnosne kamere koji pokrivaju svaki metar dvorišta i okućnice.

Napadač je, kako se sumnja, bombu bacio jutros nešto posle pet sati, dok je u kući spavala ćerka Zdravka Čolića. Poznati pevač u trenutku eksplozije, navodno, nije bio u kući već u inostranstvu.

1/9 Vidi galeriju Niko nije povređen ali je pričinjena velika materijalna šteta Foto: Petar Aleksić

- Na kapiji vile u Ulici Stanka Ćelića na Dedinju vidljiva su oštećenja i rupe. Takođe, u dvorištu je uništena zelena površina koja se nalazi tik do ulaznih vrata u kuću - opisuje sagovornik Kurira i podseća da na sreću niko nije povređen, ali je pričinjena velika materijalna šteta na kući.

Na mestu na kom je u dvorištu pukla bomba, takozvana kašikara, napravljena je rupa, a kako dodaje izvor, to ukazuje da je napadač imao nameru da je baci na ulazna vrata u kuću.

Detonacija bombe, inače, polomila je stakla na Čolinoj kući, ali i na komšijskoj garaži u kojoj je parkiran luksuzni "mercedes".

- Srča od stakla je svuda po dvorištu, oko kuće, ali i u komšijskim dvorištima. Na Čolićevoj kući oštećena je i fasada - dodaje naš sagovornik.

Policija je tokom uviđaja i KD pregleda detaljno pretražila i beli džip "volvo" koji je navodno u vlasništvu Čolićeve porodice, a u trenutku napada je bio parkiran na ulici, ispred kuće. Na njemu su, inače, od siline detonacije popucala zadnja stakla.

Polomljena stakla Foto: Petar Aleksić

- Ništa se ne prepušta slučaju, detaljno je provereno da ispod automobila nije postavljena eksplozivna naprava, ali je pretraženo i dvorište, za slučaj da je ostala neka neeksplodirana paklena naprava - dodaje.

Podsetimo, motiv i izvršilac napada na kuću poznatog pevača još uvek se utvrđuju.

Pevač, ali i članovi porodice trebalo bi da otkriju nadležnim organima da li su primali pretnje ili imali sukob s nekim.