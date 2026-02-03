Slušaj vest

Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Prvom osnovnom sudu u Beogradu podneo optužni predlog protiv J.P. (43), oca maloletnika koji je 7. januara pucao u babu i dedu, a potom izvršio samoubistvo, zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Sudu je predloženo da nakon održanog glavnog javnog pretresa okrivljenog oglasi krivim zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od tri godine - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da se sumnja da je J. P. krivično delo izvršio na štetu svog maloletnog sina koji je preminuo tri dana posle zločina.

Podsetimo, maloletnik je u babu i dedu pucao 7. januara, na Božić i to zbog navodnog duga koji je tvrdio da imaju prema njegovom ocu. Inače, uhapšeni otac tinejdžera navodno nije živeo sa njima.

Mesto zločina Foto: Kurir

- Sumnja se da je maloletnik bio narko-diler i da je imao dugove. Navodno, od babe i dede je kobnog dana tražio da mu zbog duga prema ocu daju 18.000 evra, a kada su oni to odbili, pucao je u njih - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, šesnaestogodišnjak koji je počinio jeziv zločin na Zvezdari, bio je već poznat policiji i za njim je bila raspisalna potraga zbog nasilja u porodici.

U kući je, prema nezvaničnim informacijama, u vreme zločina bio i dve godine mlađi brat šesnaestogodišnjaka, a brigu o njima od malena su vodili baba i deda.