Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi rasvetlili su dve teške krađe i uhapsili S. P. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica, sumnja se da je on, zajedno sa petnaestogodišnjom maloletnicom, provalio u restoran brze hrane u Rumi iz kojeg su ukrali mobilni telefon, a zatim u privatni stan iz kojeg su otuđili 35.000 dinara i kreditnu karticu sa koje su podigli 80.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, S. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Za maloletnicu će biti dostavlјen izveštaj Višem javnom tužilaštvu Sremskoj Mitrovici.

