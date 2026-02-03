Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi rasvetlili su dve teške krađe i uhapsili S. P. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica, sumnja se da je on, zajedno sa petnaestogodišnjom maloletnicom, provalio u restoran brze hrane u Rumi iz kojeg su ukrali mobilni telefon, a zatim u privatni stan iz kojeg su otuđili 35.000 dinara i kreditnu karticu sa koje su podigli 80.000 dinara.