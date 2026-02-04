Slušaj vest

U zatvorskoj ćeliji MDC Bruklin u kojoj boravi crnogorski bivši bokser Goran Gogić, koji se dovodio u vezu sa kavačkim klanom i njihovim odbeglim vođom Radojem Zvicerom, a koji se u SAD nalazi iza rešetaka od 2022. godine zbog 20 tona kokaina, pronađen je telefon, kao i fotografije i poverljivi podaci o svedocima iz njegovog predmeta.

Kako navodi portal "New York Daily News", američki savezni tužioci tvrde u podnesku Okružnom sudu u Bruklinu da je postojala šema uticaja i pretnji svedocima u postupku protiv crnogorskog boksera, koji se suočava sa optužbama da je imao ključnu ulogu u operaciji kojom je kroz američke luke prokrijumčareno više od 20 tona kokaina, vrednog preko milijardu dolara.

Skandal

- Tužioci tvrde da su u ćeliji u njujorškom zatvoru u kojoj boravi zatvorenik Goran Gogić pronađene, a zatim zaplenjene fotografije i poverljivi podaci o pojedinim svedocima. Naime, reč je o fotografijama porodice jednog svedoka. Tužioci su tražili i da zbog ovog slučaja oduzme pravo pojedinim advokatima, dok se ne utvrdi da li su oni možda umešani u dostavljanje dokaznog materijala i fotografija - navode tamošnji mediji i dodaju da je ovo veliki skandal.

Bokser Goran Gogić Foto: Printscreen/Youtube

Gogić, čije je suđenje za trgovinu drogom odloženo nakon optužbi za pokušaj manipulisanja porotom, jer je navodno, vikend pre samog glavnog ročišta jednom porotniku isplatio 100.000 dolara, a nakon toga samo se nižu skandali.

- Pored fotografija koje nose oznaku "poverljivo" i papira na kojima se nalaze informacije o porodici svedoka u njegovom predmetu, čuvari su tokom pretresa zaplenili i mobilni telefon. Ovo je izuzetno zabrinjavajuće, jer nema razloga da se takav materijal nalazi kod pritvorenika - preneli su tamošnji mediji reči američkog tužioca Fransiska Navara na saslušanju 17. decemnra prošle godine u Saveznom sudu u Bruklinu.

Njojorški portal je zatim izvestio, da je ćerka jednog svedoka dobila čudnu posetu od muškarca iz istočne Evrope sa pitanjem, gde se njen otac nalazi. Takođe, dogodilo se i to što je jedan od svedoka imao tajni imunitet, ali je njegov identitet otkriven i obeleodanjen u holandskim medijima.

"Nismo namerno"

Advokatica Anđela Lipsman je, međutim, saopštila da nije namerno ostavila nikakva zaštićena dokumenta kod Gogića, iako je moguće da su se pojedine stranice greškom našle među velikom količinom nezaštićenog materijala koji su advokati unosili tokom poseta u pritvoru.

- Iako niko od nas nije imao nameru da gospodinu Gogiću ostavi bilo kakav zaštićeni materijal, priznajemo da dokumenta nisu u svakom trenutku bila pod našim nadzorom. Na primer, nismo mogli nositi obimnu dokumentaciju sa sobom u toalet ili do automata za hranu, a zbog velikog broja papira bilo je teško utvrditi da li nešto nedostaje nakon posete - navela je Lipsman.

Gogićev branilac, Džozef Koroco Mlađi osporio je pokušaj federalnih tužilaca da bude uklonjen iz tog predmeta, ocenjujući optužbe za uticaj na porotu i zastrašivanje svedoka kao neosnovane. On tvrdi da savezne vlasti pokušavaju da ga diskredituju još od 1990-ih godina.

Koroco Mlađi, sin pokojnog navodnog savetnika mafijaške porodice Gambino Džozefa „Džo Džo" Koroca, izneo je te tvrdnje u podnesku sudu u petak, dve sedmice nakon što su ga federalni tužioci označili kao "subjekat" krivične istrage i zatražili da njegova advokatska kancelarija bude isključena iz Gogićevog slučaja.

- Ni ranija istraga FBI protiv gospodina Koroca zbog reketiranja, niti navodna aktuelna istraga zbog opstrukcije pravde, ni na koji način neće ugroziti našu energičnu i posvećenu odbranu gospodina Gogića - rekla je njegova saradnica.

Vredan tovar kokaina

Pa da podsetimo, Goran Gogić se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački pred američkim saveznim sudom u Njujorku, pokazuju sudski spisi. Savezni agenti uhapsili su Gogića 30. oktobra 2022. godine, dok se ukrcavao na let iz Majamija za Cirih. Tužioci su tvrdili da je koordinirao sa članovima posade na komercijalnim brodovima koji se koriste za transport droge, sa trgovcima narkoticima u Kolumbiji koji su nabavili kokain, sa operaterima glisera koji su ga dopremali kontejnerskim brodovima u Južnoj Americi i sa ljudima u lukama koji su čekali da prime kokain kada je stigao na odredište. Američke vlasti su tvrdile da nije bio nižerangirani švercer droge u navodnoj zaveri, već "visoko profilisani trgovac narkoticima za balkanske kartele".

Optužbe proizilaze iz zaplene 19.930 kilograma kokaina sa tri komercijalna teretna broda 2019. godine, uključujući 17.956 kilograma (19,8 tona) sa "MSC Gaiane" dok je bio usidren na pomorski terminal Paker Avenije u Filadelfiji.

Pismo sudiji

S druge strane, advokatica Lipsman je uputila pismo sudiji Saveznog suda u Bruklinu Džoanu Azraku, u kojem je oštro reagovala na zahtev tužilaštva.

- Kada bi sama činjenica da je gospodin Koroco subjekat krivične istrage bila prepreka da zastupa optužene, njegova višedecenijska pravna karijera bila bi ugušena u samom začetku, jer bezuspešni pokušaji FBI da pronađe dokaze o njegovoj navodnoj umešanosti u reketiranje sežu još u 1990-e, kada je advokatska firma "Rubinstein & Koroco" tek bila osnovana - navela je Lipsman u pismu koje je potpisao i Koroco.

Ona je dodala da odnosi sa kancelarijom američkog tužioca odavno nisu prijateljski.