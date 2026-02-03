Slušaj vest

Bombaški napad na kuću poznatog pevača Zdravka Čolića, naručio je jedan poznati estradni menadžer, prve su sumnje istražitelja koji rade na rasvetljavanju incidenta koji se dogodio jutros na Dedinju, saznaje Kurir.

- Istraga je otvorena, prikupljeni su materijalni dokazi i drugi tragovi, uzeti snimci sa sigurnosnih kamera i prve izjave svedoka. Prema do sada prikupljenim informacijama, sumnja se da iza napada stoji poznati estradni menadžer (ime i prezime poznato redakciji) - otkriva izvor Kurira.

Uviđaj na licu mesta obavili su policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, i kako je Kurir pisao, trajao je nekoliko sati.

1/9 Vidi galeriju Niko nije povređen ali je pričinjena velika materijalna šteta Foto: Petar Aleksić

- Sumnja se da je pomenuti menadžer naručio napad, a da je izvršilac neko drugi. Rad na slučaju je u toku i očekuje se da uskoro bude rešen - dodaje naš sagovornik, ne želeći da otkrije pozadinu navodno sukoba.

Prema nezvaničnim informacijama, Čola i menadžer za kog se sumnja da stoji iza napada koji se dogodio jutros oko 5 sati bili su u bliskim poslovnim i prijateljskim odnosima.

- Iako je cenjen u estradnim krugovima i sarađuje sa brojnim poznatim zvezdama domaće estrade, njegovo ime pominje se često i kada su u pitanju različiti incidenti - potvrdio je sagovornik.

Inače, kako je Kurir pisao, u bombaškom napadu na kuću poznatog pevača na sreću niko nije povređen, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Fasada na kući je oštećena, popucala su stakla, a bomba koja je bačena je oštetila čak i travnjak ispred ulaznih vrata.

- Bačena je ručna bomba, kašikara. Najverovatnije je cilj onog ko je naručio napad, bio da se pošalje neka vrsta poruke ili zastraše Čola i njegova porodica - kaže naš sagovornik.