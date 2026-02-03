Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje prema licu U. B. (21) iz Dolova u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zaplena droge kod Pančeva Foto: MUP RS

Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 3. februara 2026. godine u prepodnevnim časovima, u Pančevu u ul. Bavaništanski put, neovlašćeno, sakriveno u zemlji, držao radi prodaje opojnu drogu amfetamin u količini od 24 kilograma i 600 grama.

Osumnjičeni će biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.

