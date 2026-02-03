Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, u jednom poznatom restoranu u Beogradu danas je u akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno nekoliko pripadnika kriminalne grupe koja se sumnjiči za reketiranje i paljenje lokala po prestonici.

Podsetimo, tokom prethodnih meseci na meti napada bili su brojni ugostiteljski lokali u Beogradu.

Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP

Policija je danas, kako se vidi na snimku, upala u poznati restoran i naočigled gostiju uhapsila nekoliko osumnjičenih koji su sedeli za stolom i ručali.