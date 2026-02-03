Slušaj vest

U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, zbog sumnje da je sa saučesnicima reketirao i palio lokale po centru Beograda uhapšen je jedan od istaknutih pripadnika takozvanog vračarskog klana, Aleksandar A., zvani Kravica.

Kako je Kurir objavio, policajci naoružani dugim cevima i u punoj opremi, uleteli su danas u jedan poznati restoran u Beogradu i uhapsili grupu osumnjičenu za izvršenje teških krivičnih dela.

Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP

Inače, pripadnicima takozvanog vračarskog klana koji je ogranak kavačkog klana, već se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu i to zbog tri ubistva, pet pokušaja ubistava, ali i zbog izazivanja opšte opasnosti paljenjem automobila i lokala. 

- Upravo u restoranu u kom su danas uhapšeni osumnjičeni koji se dovode u vezu sa vračarskim klanom, pripadnici iste kriminalne grupe pre nekoliko godina, kako se sumnja, planirali su ubistvo Aleksandra Šarca. Prema optužnici po kojoj se već sudi Nikoli Vušoviću, Radoju Zviceru i ostalima, oni su tokom 2020. planirali da, dok sedi za stolom sa starletom Tamarom Đurić i njenim mužem Nikolom Kačarevićem, ubiju Aleksandra Šarca - otkriva izvor Kurira. 

Hapšenje "vračaraca" Foto: VJT

Kako navodi, planiranje ubistva u restoranu u kom su danas uhapšeni osumnjičeni, nije im uspelo, ali je Šarac ubijen nekoliko meseci kasnije, u oktobru 2020. u Tržnom centru Ušće. Za njegovo ubistvo, sudi se pripadnicima ove kriminalne grupe. 

Ne propustiteHronikaNOVI TREND ZAVLADAO MEĐU KLANOVIMA, ISTRAŽITELJI ŠOKIRANI: Regrutuju dečake za surove likvidacije, a evo kako ih uvlače u svoje redove!
meta.jpg
HronikaOTKRIVAMO! FITNES TRENER ČUVAO ORUŽJE ZA "VRAČARCE" Saslušan uhapšeni Aleksandar, a za šefom vračarskog klana se traga - spremali likvidaciju u Beogradu?!
collage.jpg
Hronika"ONE KOJI SU POKUŠALI DA ME UBIJU NE DOŽIVLJAVAM OZBILJNO, NISAM SE PLAŠIO" Alibeg sinoć izbegao metke u restoranu, a odgovorom na jedno pitanje šokirao!
Nenad Alajbegović Alibeg
HronikaMUŽ STARLETE TAMARE ĐURIĆ TRAŽI DA BUDE PUŠTEN IZ PRITVORA: Sudi mu se kao pripadniku vračarskog klana, namamio druga u smrt za 6.000 evra?
nikola.jpg