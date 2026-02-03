Slušaj vest

U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, zbog sumnje da je sa saučesnicima reketirao i palio lokale po centru Beograda uhapšen je jedan od istaknutih pripadnika takozvanog vračarskog klana, Aleksandar A., zvani Kravica.

Kako je Kurir objavio, policajci naoružani dugim cevima i u punoj opremi, uleteli su danas u jedan poznati restoran u Beogradu i uhapsili grupu osumnjičenu za izvršenje teških krivičnih dela.

Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP

Inače, pripadnicima takozvanog vračarskog klana koji je ogranak kavačkog klana, već se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu i to zbog tri ubistva, pet pokušaja ubistava, ali i zbog izazivanja opšte opasnosti paljenjem automobila i lokala.

- Upravo u restoranu u kom su danas uhapšeni osumnjičeni koji se dovode u vezu sa vračarskim klanom, pripadnici iste kriminalne grupe pre nekoliko godina, kako se sumnja, planirali su ubistvo Aleksandra Šarca. Prema optužnici po kojoj se već sudi Nikoli Vušoviću, Radoju Zviceru i ostalima, oni su tokom 2020. planirali da, dok sedi za stolom sa starletom Tamarom Đurić i njenim mužem Nikolom Kačarevićem, ubiju Aleksandra Šarca - otkriva izvor Kurira.

1/10 Vidi galeriju Hapšenje "vračaraca" Foto: VJT