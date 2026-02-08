Slušaj vest

22. avgusta 1997. godine je Zemunski klan oteo Novaka Stevandića. Njegov jedini greh je bio što je imao imućne roditelje. Bio je to njihov prvi zločin i početak krvave vladavnine koja će trajati godinama.

Nažalost, Novak nije izdržao traumu, osam meseci kasnije je oduze sebi život. Danas, skoro trideset godina kasnije, porodica i dalje čeka pravdu koja nikako da stigne.

- Radio sam na Tehničkom institutu bio sam naučnik, onda sam 80ih godian otvorio jednu ozbiljnu firmu na ženu sestru i zeta, a ja sam bio aktivni oficir. Zbog stipendije i stana sam napustio vojsku i pomgao sam njima. Bili smo uspešni u tom poslu i imali smo neki novac i imovinu. To je došlo do tih mafijaša. Nažalost, ta mafija Surčinskog klana je bila državna formacija sa Ćunetom na čelu. Oni su radili drogu, meni su ukrali 4 automobila vrednosti od preko 100.000 eura - priča otac i dodaje:

- Imali smo čak i jednu oružanu pljačku. 23. avgusta 1997. godine smo bili u Herceg Novom, Novak je ostao u Beogradu sam i studirao je prava. Imao je ispite. Auto mu je bio na popravci i dan ipo posle našeg odlaska parkirao je auto ispred Vlade Srbije, prišla su mu trojica policajaca i rekli da treba da pođe sa njima zbog kontrole i prepoznavanja. Snimili su vojne kamere i vojska se obrukala.

"Spasojević ga je tukao pištoljem u glavu"

Kako kaže, spakovali su ga u kola a selotejp trakama su mu zalepili glavu. Stavili su mu lisice na ruke i odveli ga na Novi Beograd:

- Oni su ga sutradan pustili, a uzeli su mu novac i ključeve. Spasojević ga je tukao pištoljem u glavu da kaže gde su pare i gde je sef i on je otkrio. Oni su brusilicom u 1 sat noću to sekli i niko od ljudi nije zvao policiju. Tukli su ga i maltretirali. On me je ujutru zvao i rekao da su nam sve pokrali. Ja sam odmah seo u avion u Tivtu, sedam automobila me je čekalo na aerodromu. Došli smo u moj stan. Došli su policajci koji su mi rekli da se radi o policijskoj pljački a ne o kriminalnoj - kaže Stevandić i dodaje:

- Novak je bio preplašen, odmah mi je rekao da je država u pitanju, ja to nisam mogao da prihvatim. Rekao sam mu da ide u Ameriku na studije, ali želeo je još godinu dana da završi ovde. Stalno je bio u strahu. Utrčavao je u kuću sav znojav govoreći da su ga pratili od fakulteta do kuće.

"Pucao je sebi u usta"

Tog kobnog dana, tvrdi da mu je poznanik otkrio da su čovek i žena otišli u stan a ispred zzgrade je stajao čovek koji je govorio "sve je čisto".

- Sin je živeo osam meseci nakon otmice. On je jako patio što su nama porkali te pare i to zlato. Postoji mogućnost da se nije ubio sam, već da su ga ubili, i da su ga šikanirali i da su naterali da se ubije, njega je ubila država. Mi smo došli kući, ćerka nije bila tu a on je bio mrtav u tvojoj sobi sa pištoljem pored njega, pucao je sebi u usta. Pozvao sam kuma koji je bio šegf DB-a. Bio sam ubeđen da će mi država pomoći u tome. Ali se nisu pretrgli.

