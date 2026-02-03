Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela iznuda i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP

Uhapšeni su A. A. (30), A. B. (22), D. T. (19) i O.Đ. (22). U istoj akciji privedena su i četiri maloletna lica, svi 2008. godište.

Postoje osnovi sumnje da je A. A. u dužem vremenskom periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od tzv. "vračarskog klana" i tražeći unapred novac za svoje usluge.

- Nakon legitimisanja lica koje je danas obavljeno u jednom ugostiteljskom lokalu na teritoriji Zvezdare i izvođenja iz lokala navedena lica su pružala otpor i napala su dvojicu policijskih službenika UKP i naneli su im povrede - saopštili su iz MUP.