Policija Crne Gore je zaustavila dvojicu vozača zbog prekršaja tokom vožnje
Saopštenje
SRBIN DIVLJAO PO AUTO-PUTU 180 NA SAT! Oglasila se crnogorska policija, evo gde ga je UHAPSILA! Lisice stavljene još jednom vozaču zbog vožnje u pijanom stanju
Slušaj vest
Mobilna jedinica crnogorke saobraćajne policije uhapsila je državljanina Srbije O.D. (38), koji se auto-putem kretao brzinom od 180 kilometara na čas, saopštila je Uprava policije na mreži X.
Takođe, saobraćajna policija na Žabljaku, uhapsila je D.J. (18) iz tog grada, zbog vožnje pod uticajem alkohola u koncentraciji od 1,83 promila alkohola u krvi.
Kurir.rs/CDM
Reaguj
Komentariši