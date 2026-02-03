Slušaj vest

Mobilna jedinica crnogorke saobraćajne policije uhapsila je državljanina Srbije O.D. (38), koji se auto-putem kretao brzinom od 180 kilometara na čas, saopštila je Uprava policije na mreži X.

Takođe, saobraćajna policija na Žabljaku, uhapsila je D.J. (18) iz tog grada, zbog vožnje pod uticajem alkohola u koncentraciji od 1,83 promila alkohola u krvi

Kurir.rs/CDM

