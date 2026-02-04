Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici rasvetlili su tri teške krađe i uhapsili M. B. (17), E. B. (22), S. P. (19) i D. K. (23) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili više krivičnih dela.

Oni se sumnjiče da su, 2. februara, provalili u magacin jednog preduzeća u blizini centra Subotice i ukrali razni alat i veću količinu kablova, nakon čega ih je policija uhapsila.

Takođe, sumnja se da su oni, u toku januara, dva puta, provalili u pomoćni objekat firme na Paliću, iz kojeg su ukrali električni alat.

Policija je prilikom pretresa kuće u Subotici, koju je koristio D. K. pronašla deo ukradenih stvari, koje će biti vraćene vlasnicima.