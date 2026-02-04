Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici rasvetlili su tri teške krađe i uhapsili M. B. (17), E. B. (22), S. P. (19) i D. K. (23) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili više krivičnih dela.

Oni se sumnjiče da su, 2. februara, provalili u magacin jednog preduzeća u blizini centra Subotice i ukrali razni alat i veću količinu kablova, nakon čega ih je policija uhapsila.

Takođe, sumnja se da su oni, u toku januara, dva puta, provalili u pomoćni objekat firme na Paliću, iz kojeg su ukrali električni alat.

Policija je prilikom pretresa kuće u Subotici, koju je koristio D. K. pronašla deo ukradenih stvari, koje će biti vraćene vlasnicima.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaKRAO PO RUMI SA MALOLETNIM DETETOM Uhapšen provalnik, odnosio i krednitne kartice pa podizao pare
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaUKRALA IZ FIRME VIŠE OD 1,2 MILIONA EVRA! Pogledajte kako je u Beogradu uhapšena prevarantkinja (35) - krađe trajale 17 dana: Saučesnik u bekstvu (VIDEO)
collage.jpg
HronikaNOVOSADSKA POLICIJA RASVETLILA KRAĐE: Jednog lopova uhvatili na delu, a devojka dolijala posle dva meseca!
455.jpg
HronikaOROBILI RESTORAN I ODNELI PLEN OD MILION DINARA: Rasvetljena pljačka u Kruševcu
vvv.jpg