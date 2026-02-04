Slušaj vest

Umesto pritvora, osumnjičenom je određena mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Saobraćajna nesreća dogodila se u petak, 17. oktobra, oko 14.45 časova, kada je autobus kojim je upravljao D. K, a koji je prevozio radnike pomenute fabrike, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se u kanal. U nesreći su tri osobe izgubile život, dok je više desetina putnika povređeno.

Nakon nesreće, u Opšta bolnica Sremska Mitrovica primljena su 63 povređena putnika, od kojih je 39 zadržano na bolničkom lečenju, dok su dve osobe prebačene u urgentne centre u Beogradu i Novom Sadu. Dve osobe su stradale na licu mesta, dok je treća preminula tokom lečenja.

Povodom ove tragedije, Grad Sremska Mitrovica je 20. oktobar proglasio Danom žalosti.

Protiv D. K. se vodi istraga zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a predmet se trenutno nalazi u fazi saobraćajnog i mašinskog veštačenja. U dosadašnjem toku postupka saslušan je osumnjičeni, kao i oštećeni putnici i drugi svedoci.