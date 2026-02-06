Slušaj vest

Sumnja se da vozilo nije bilo adekvatno pripremljeno za poledicu i klizav kolovoz, zbog čega je vozač izgubio kontrolu.

Podsetimo, juče u selu Viča, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu i sleteo sa puta.

- Sve se dogodilo nedaleko od krivine koju meštani zovu "volan", vozilo je sletelo u kanal i završilo prevrnuto na krov. U pitanju je automobil sa gornjomilanovačkim tablicama - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nije poznato da li u ovoj nezgodi ima teže povređenih lica.

Koji propusti su mogli dovesti do ovakve saobraćajne nesreće, za Kurir televiziju, otkrio nam je Kamenko Jovanović, autoserviser.

Ključ za bezbednu vožnju

- Drugi i najbitniji faktor je tehnička ispravnost vozila. Mnogi vozači greše tako što po klizavom vremenu gase sistem elektronske stabilnosti. Misle da oni bolje voze od kompjutera, ali, nažalost, ne - elektronika je tu da pomogne. Naravno, uz sve to, neophodna je oprezna vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Ni najbolje gume ne znače ništa ako je auto neispravan ili ako se vozi neodgovorno. Kada se sve to spoji, šanse za nesreću su znatno manje - rekao je Kamenko i dodao:

Razlozi gubitka kontrole za volanom

Dodao je i koji su to najčešći faktori zbog kojih vozač izgubi kontrolu nad vozilom u toku vožnje.

Kamenko Jovanović, autoserviser Foto: Kurir Televizija

- Prvenstveno neprilagođena brzina i neiskustvo u vožnji po klizavom putu. Treći važan faktor je alkohol ili psihoaktivne supstance, koji značajno povećavaju rizik od nesreće.

Tri najčešća faktora koja dovode do saobraćajnih nezgoda! Izvor: Kurir televizija

