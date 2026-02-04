Slušaj vest

U Višem sudu u Podgorici izrečena je prvostepena presuda pripadnicima desetočlane kriminalne organizacije - "škaljarcima" koji su odgovorni za ubistva Andrije Gazivode, koji je bio blizak "kavačkom klanu" i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine.

Presudu je izrekao sudija Amir Đokaj, a optuženi su osuđeni na ukupno 105 godina zatvora, zbog najtežih krivičnih dela, uključujući stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem pomaganja i podstrekavanja, kao i šverc narkotika.

Grupa želela moć

- Najvišu kaznu dobio je Nikola Martinović, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva putem pomaganja i teškog ubistva. Veliboru Stanišiću izrečena je jedinstvena kazna zatvora od 20 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva putem podstrekavanja. Ilija Ivanović osuđen je na 18 godina zatvora zbog teškog ubistva putem podstrekavanja i stvaranja kriminalne organizacije, dok je Vladan Radoman osuđen na 10 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije. Ilija Milanović osuđen je na sedam godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji i šverca marihuane, dok je Mitar Milanović dobio kaznu zatvora od dve godine za šverc marihuane. Miloš Joković i Stevan Đurišić osuđeni su na po četiri godine zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji - navodi crnogorski Dan.

Presuda je prvostepena i na nju je dozvoljena žalba Apelacionom sudu.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu 20. aprila 2023. godine protiv kriminalne organizacije koju su, prema navodima SDT-a, u drugoj polovini 2019. godine formirali Vladan Radoman i Filip Ivanović, radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Tužilaštvo tvrdi da je delovanje grupe bilo planirano na neograničen vremenski period, uz stroga pravila unutrašnje kontrole, discipline, kao i primjenu nasilja i zastrašivanja.

Ubijeni Andrija Gazivoda Foto: Facebook/Andrija Gazivoda

Optužnicom je obuhvaćeno deset osoba, koje se terete za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića, ali i za planiranje likvidacija više osoba, među kojima su Vasa Gazivode, Kića Paovića, Miloša Jovanovića, Aleksandra Jabučanina, kao i pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja.

Prema navodima SDT-a, Andrija Gazivoda ubijen je 17. februara 2020. ispred sportskog centra u Grahovskoj ulici na Cetinju, kada je nepoznati pripadnik kriminalne organizacije sa nadimkom „Karlito" ispalio više hitaca u pravcu žrtve. Kao saizvršioci označeni su Filip Ivanović i Velibor Stanišić, dok se Nikola Martinović i Boban Sjekloća terete za pomaganje. Tužilaštvo navodi da su članovi grupe danima pratili kretanje Gazivode i koordinisali vreme i mesto likvidacije.

Ubicu snimile kamere Foto: Uprava policije Crne Gore

Dvadeset dana kasnije, 27. februara 2020. stradao je i Petar Muhadinović, kada je aktivirana eksplozivna naprava postavljena ispod vozila kojim je upravljao.