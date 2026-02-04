"ŠKALJARCI" OSUĐENI NA 105 GODINA ZATVORA: Ribolovac izrešetan, a Muhadinović raznet u bombaškom napadu!
U Višem sudu u Podgorici izrečena je prvostepena presuda pripadnicima desetočlane kriminalne organizacije - "škaljarcima" koji su odgovorni za ubistva Andrije Gazivode, koji je bio blizak "kavačkom klanu" i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine.
Presudu je izrekao sudija Amir Đokaj, a optuženi su osuđeni na ukupno 105 godina zatvora, zbog najtežih krivičnih dela, uključujući stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem pomaganja i podstrekavanja, kao i šverc narkotika.
Grupa želela moć
- Najvišu kaznu dobio je Nikola Martinović, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva putem pomaganja i teškog ubistva. Veliboru Stanišiću izrečena je jedinstvena kazna zatvora od 20 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva putem podstrekavanja. Ilija Ivanović osuđen je na 18 godina zatvora zbog teškog ubistva putem podstrekavanja i stvaranja kriminalne organizacije, dok je Vladan Radoman osuđen na 10 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije. Ilija Milanović osuđen je na sedam godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji i šverca marihuane, dok je Mitar Milanović dobio kaznu zatvora od dve godine za šverc marihuane. Miloš Joković i Stevan Đurišić osuđeni su na po četiri godine zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji - navodi crnogorski Dan.
Presuda je prvostepena i na nju je dozvoljena žalba Apelacionom sudu.
Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu 20. aprila 2023. godine protiv kriminalne organizacije koju su, prema navodima SDT-a, u drugoj polovini 2019. godine formirali Vladan Radoman i Filip Ivanović, radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Tužilaštvo tvrdi da je delovanje grupe bilo planirano na neograničen vremenski period, uz stroga pravila unutrašnje kontrole, discipline, kao i primjenu nasilja i zastrašivanja.
Optužnicom je obuhvaćeno deset osoba, koje se terete za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića, ali i za planiranje likvidacija više osoba, među kojima su Vasa Gazivode, Kića Paovića, Miloša Jovanovića, Aleksandra Jabučanina, kao i pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja.
Prema navodima SDT-a, Andrija Gazivoda ubijen je 17. februara 2020. ispred sportskog centra u Grahovskoj ulici na Cetinju, kada je nepoznati pripadnik kriminalne organizacije sa nadimkom „Karlito" ispalio više hitaca u pravcu žrtve. Kao saizvršioci označeni su Filip Ivanović i Velibor Stanišić, dok se Nikola Martinović i Boban Sjekloća terete za pomaganje. Tužilaštvo navodi da su članovi grupe danima pratili kretanje Gazivode i koordinisali vreme i mesto likvidacije.
Dvadeset dana kasnije, 27. februara 2020. stradao je i Petar Muhadinović, kada je aktivirana eksplozivna naprava postavljena ispod vozila kojim je upravljao.
Prema optužnici, eksploziv je aktiviran daljinskim putem dok se vozilo kretalo Bulevarom crnogorskih junaka. Muhadinović je preminuo od posledica teških povreda, dok je tom prilikom lakše povređeno jedno maloletno lice koje se nalazilo u blizini.
