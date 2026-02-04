Osumnjičenom je određeno zadržavanje, nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu
DIVLJAO AUTO-PUTEM: Državljanin Srbije uhapšen u Crnoj Gori zbog brze vožnje
Mobilna jedinica saobraćajne policije Crne Gore uhapsila je državljanina Srbije O. D. (38), koji se auto-putem kretao brzinom od 180 kilometara na sat (km/h).
Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, saobraćajna policija uhapsila je i D. J. (18) iz Žabljaka zbog vožnje pod uticajem alkohola.
U objavi policije na mreži X navodi se da je D. J. vozio sa 1,83 promila alkohola u organizmu.
