Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici rasvetlili su tri teške krađe i uhapsili M. B. (18), E. B. (23), S. P. (20) i D. K. (24) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili ova krivična dela.

Oni se sumnjiče da su, 2. februara, provalili u magacin jednog preduzeća u blizini centra Subotice i ukrali razni alat i veću količinu kablova, nakon čega ih je policija uhapsila.

Takođe, sumnja se da su oni, u toku januara, dva puta, provalili u pomoćni objekat firme na Paliću iz kojeg su ukrali električni alat.

Policija je prilikom pretresa kuće u Subotici koju je koristio D. K. pronašla deo ukradenih stvari koje će biti vraćene vlasnicima.