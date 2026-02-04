Slušaj vest

Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo tragaju za dvojicom napadača koji su u noći između 1. i 2. februara bacili zapaljivu napravu na objekat poznate firme u Surčinu. Incident se dogodio dva sata posle ponoći.

Prema informacijama iz istrage, napad je bio planiran i izveden uz očigledno narušavanje bezbednosnog prostora firme.

Snimci sa nadzornih kamera, koji su dostavljeni nadležnim organima, jasno prikazuju dvojicu nepoznatih muškaraca kako preskaču zaštitnu ogradu kompleksa.

Nakon upada u krug firme, osumnjičeni su razbili prozor na objektu i u unutrašnjost ubacili tzv. „Molotovljev koktel“.

Iako je inicijalno izbio plamen koji je pretio da zahvati veći deo inventara, vatra je ugašena i pre nego što su vatrogasne jedinice stigle na lokaciju. Zahvaljujući brzoj prisebnosti prisutnih ili aktivaciji protivpožarnih sistema, izbegnuta je tragedija, a na objektu je zabeležena tek manja materijalna šteta.

O incidentu je odmah obavešteno dežurno tužilaštvo. Tužilac je naložio prikupljanje svih materijalnih dokaza, dok policija intenzivno radi na identifikaciji lica sa snimaka. Za sada nema zvaničnih informacija o motivima ovog napada, kao ni o tome da li su napadači od ranije poznati istražnim organima.

Kurir Web/ Telegraf

Ne propustiteHronikaSPECIJALCI POLOMILI VRATA I UPALI U STAN Filmska scena hapšenja mladića (19) osumnjičenog da je zapalio lokal muža poznate voditeljke (VIDEO)
Hapsenje (1).jpg
HronikaDRAMA NA BANOVOM BRDU! Bacio Molotovljev koktel na poznati restoran, dok je policija obavljala uviđaj usledila nova drama!
molotovljev-koktel-nis-policija.jpg
HronikaBAČEN MOLOTVLJEV KOKTEL NA KAFIĆ NA VRAČARU: Policija traga za piromanom
policija-foto--nemanja-nikolic.jpg
HronikaBAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA POZNATI LOKAL U CENTRU BEOGRADA! Traga se za muškarcem u crnom, za 2 nedelje gorela 2 poznata lokala jedan do drugog!
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg