Pripadnici policije i nadležno tužilaštvo tragaju za dvojicom napadača koji su u noći između 1. i 2. februara bacili zapaljivu napravu na objekat poznate firme u Surčinu. Incident se dogodio dva sata posle ponoći.

Prema informacijama iz istrage, napad je bio planiran i izveden uz očigledno narušavanje bezbednosnog prostora firme.

Snimci sa nadzornih kamera, koji su dostavljeni nadležnim organima, jasno prikazuju dvojicu nepoznatih muškaraca kako preskaču zaštitnu ogradu kompleksa.

Nakon upada u krug firme, osumnjičeni su razbili prozor na objektu i u unutrašnjost ubacili tzv. „Molotovljev koktel“.

Iako je inicijalno izbio plamen koji je pretio da zahvati veći deo inventara, vatra je ugašena i pre nego što su vatrogasne jedinice stigle na lokaciju. Zahvaljujući brzoj prisebnosti prisutnih ili aktivaciji protivpožarnih sistema, izbegnuta je tragedija, a na objektu je zabeležena tek manja materijalna šteta.

O incidentu je odmah obavešteno dežurno tužilaštvo. Tužilac je naložio prikupljanje svih materijalnih dokaza, dok policija intenzivno radi na identifikaciji lica sa snimaka. Za sada nema zvaničnih informacija o motivima ovog napada, kao ni o tome da li su napadači od ranije poznati istražnim organima.