Osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju
MUP
CRNOGORAC (21) UHAPŠEN ZBOG POKUŠAJA UBISTVA U BEOGRADU: Maskiran u dostavljača hrane došao meti na vrata i zapucao!
Slušaj vest
Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
Sumnja se da je 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, prerušen u dostavljača hrane, pozvonio na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega.
V. M. koji se sumnjiči i za krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja, određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši