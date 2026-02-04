Slušaj vest

Zasad neidentifikovana žena poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila nešto pre šest sati na putu Zrenjanin – Novi Sad, kod benzinske pumpe.

Ona je stradala kao pešak kada je na nju naleteo automobil: Htela je, kako se pretpostavlja, da pređe put Zrenjanin – Novi Sad.

Ekipa Zavoda za urgentnu medicinu poziv je primila u 5.56 sati, na teren su, kako je rekla dr Duška Laketa iz ove zdravstvene ustanove, intervenisala po prvom prioritetu, ali su nažalost, mogli samo da konstatuju smrt ženske osobe.

Telo je preneto u Institut za sudsku medicinu da se utvrdi identitet i uzrok smrti. Policija i nadležni tužilac su obavili uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, a vozilo je upućeno na vanredni tehnički pregled.