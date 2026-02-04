Slušaj vest

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i nasred ulice uhapsili državljanina Crne Gore V. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, prerušen u dostavljača hrane, pozvonio na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega.

Hapšenje u Beogradu zbog pokušaja ubistva Izvor: Mup Srbije

V. M. koji se sumnjiči i za krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja, određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Inače, kako se može videti na video-snimku koji je objavio MUP Srbije vidi se kao pripadnici policije, naoružani do zuba, trče i nasred ulice hapse osumnjičenog za teško krivično delo, kog na kraju bacaju na pod i stavljaju mu lisice.

Kako se ranije pisali, žrtva napada je D. S. (25) i od ranije je poznat policiji. Na svu sreću njega je metak promašio.