Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu i dalje vodi istragu povodom teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Veljko M. (28) nakon što se BMW-om sudario sa vozilom "pežo 207" kojim je upravljao D. R. u oktobru prošle godine, a od siline udarca sleteo je s mosta u mestu Bratinac.

- Istragu povodom stravične saobraćajne nesreće koja se desila 19. oktobra 2025. godine, oko 20 časova na putu Požarevac-Veliko Gradište, u mestu Bratinac, na rakrsnici kod starog mlina, vodi Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu, koje i dalje ispituje svedoke ovog udesa, ali i prikuplja brojnu dokumentaciju, među kojom se nalazi i veštačenja vozila koja su učestvovala u sudaru - kaže Kurirov izvor i dodaje:

Nastradali Veljko M. Foto: Društvene Mreže

- Osumnjičeni D. R. nakon nesreće bio je u policijskom pritvoru koji je trajao 48 časova. Nakon saslušanja u tužilaštvu sud je odredio jednomesečni pritvor prema određenim tačkama, a kada su istekle zakonske norme, osumnjičeni je pušten na slobodu, ali uz određene mere zabrane. Naime, od osumnjičenog su uzete putne isprave i ima obavezu javljana policijskoj upravi Požarevac u određenim intervalima, a ukoliko se dogodi da to ne ispoštuje biće odveden opet u pritvor. Inače, osumnjičenom D. R. na teret se stavlja da je počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako smo ranije izveštavali, do sudara dva vozila marke "BMW 320" i "pežo 207" došlo je na mostu, a nakon silovitog udarca BMW je sleteo u kanal koji se nalazi ispod mosta. Mladić Veljko M. iz Babušinca survao se s mosta u uzak prolaz između stambende zgrade i prolaza koji se nalazi do mosta i zaglavio se. Od zadobijneih povreda preminuo je na licu mesta.

Zgrada se zatresla