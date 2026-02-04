Slušaj vest

U Regionalnom sudu u Ajzenštatu počelo je suđenje četvorki koja je osumnjičena da je prevarila penzionera iz Austrije. Radi se o organizovanoj grupi, koju je predvodila kućna pomoćnica, inače državljanka Bosne i Hercegovine (53), dok su njeni saučesnici trojica državljana Srbije.

Ojadili ga

Slučaj se desio u Ajzenštatu 2022. godine kada je osumnjičena četvorka iskoristila slabost penzionera koji nakon dva moždana udara više nije bio priseban. Tužiteljka je tokom izlaganja rekla da je prevara bila tako perfidna da su ga "bukvalno ojadili".

Ideja je navodno potekla od kućne pomoćnice, koja je "održavala prijateljski odnos" sa tada 72-godišnjakom i stalno mu "predstavljala lažne troškove". Muškarac joj je redovno davao novac, koji njoj nikada nije bio dovoljan.

Radi se o dvostruko osuđivanoj državljanki Bosne, koja je "okupila ekipu", koju su činila trojica Srba. Tužiteljka je iznela podatke i o tome kako su varali sada već pokojnog austrijskog penzionera. Naime, jednog dana u junu 2022. Srbin (50) se pojavio u kući penzionera i predstavio se kao sudski izvršitelj. On je zapretio, ako kućna pomoćnica odmah ne izmiri svoje dugove, da će biti zatvorena i neće više moći da pomaže penzioneru. Veoma zanimljivo, ali "izvršitelj" je slučajno bio i posrednik za kredite i već je imao sve formulare sa sobom. Trećeokrivljeni, takođe, Srbin (73), navodno je bio vozač, ali i "kreditni savetnik".

Rata previsoka

Penzioner je odveden u Beč gde je u jednoj banci podigao kredit od 30.000 evra, koji je četvortka podelila između sebe. Kasnije se penzioner požalio posredniku za kredite da mu rate izgledaju previsoke. Tu je banda došla do ideje o novoj prevari - refinansiranje u povoljnijoj banci, pa su odveli žrtvu u Salzburg, gde je podigao kredit od 65.000 evra.

Takođe, navodi se da je ovaj austrijski penzioner ranije svojoj pomoćnici pozajmio deo novca da njen sin kupi automobil koji je vredan oko 17.000 evra.