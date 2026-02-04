Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Novi Beograd, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu protiv N. K. (20) državljanina Crne Gore zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

- Osumnjičeni je 29. januara ove godine, ispred tržnog centra, nakon verbalne rasprave, u društvu sa još jednom osobom, fizički napao i povredio devetnaestogodišnjeg muškarca, nakon čega su se udaljili. Oštećenom mladiću su konstatovane teške telesne povrede - saopšteno je danas iz MUP.

Osumnjičeni se, kako dodaju u saopštenju, zbog izvršenja drugog krivičnog dela, rešenjem nadležnog suda, od 31. januara nalazi u pritvoru.

Podsetimo, tuča ispred tržnog centra na Novom Beogradu uznemirila je građane koji su opisali nemile scene.

- Sve se dogodilo oko 20 sati ispred TC "Ušće". Mladića je napao drugi mladić koji ga je, kako smo čuli, prethodno pratio i pretio mu. Nakon napada, povređeni je sa vidljivim povredama lica uspeo da utrči u unutrašnjost tržnog centra, gde su ga odmah zbrinuli radnici obezbeđenja - ispričao je ranije jedan od očevidaca i dodao:

- Prostor ispred glavnog ulaza, kao i deo prizemlja tržnog centra, bili isprskani krvlju, što je uznemirilo posetioce. Oko povređenog mladića okupilo se nekoliko devojaka koje su bile vidno potresene i plakale su.

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC LIKVIDIRAN NASRED ULICE, SUMNJA SE DA JE REČ O ČOVEKU IZ CRNE GORE: Užas u Barseloni, sumnja se da je reč o nastavku obračuna klanova!
shutterstock_1197996790.jpg
HronikaSRBIN I CRNOGORAC HTELI DA NAMAME SINA HRVATSKOG MILIONERA, 4 SATA MUČILI POGREŠNU OSOBU: Ako uskoro ne kažete gde je novac, moraćemo da počnemo da testerišemo
austrijska policija
HronikaJEDNOG TUKAO U VOZU, UVEČE DRUGOG, PA KRAO U TRŽNOM CENTRU: Evo kako se branio strani državljanin
IMG_20250224_083401.jpg
HronikaCRNOGORAC SA INTERPOLOVE POTERNICE UHAPŠEN U BEOGRADU! Tereti se za ova dva dela, određen mu ekstradicioni pritvor
MUP Srbije.jpg