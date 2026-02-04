Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Novi Beograd, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, podneli su krivičnu prijavu protiv N. K. (20) državljanina Crne Gore zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

- Osumnjičeni je 29. januara ove godine, ispred tržnog centra, nakon verbalne rasprave, u društvu sa još jednom osobom, fizički napao i povredio devetnaestogodišnjeg muškarca, nakon čega su se udaljili. Oštećenom mladiću su konstatovane teške telesne povrede - saopšteno je danas iz MUP.

Osumnjičeni se, kako dodaju u saopštenju, zbog izvršenja drugog krivičnog dela, rešenjem nadležnog suda, od 31. januara nalazi u pritvoru.

Podsetimo, tuča ispred tržnog centra na Novom Beogradu uznemirila je građane koji su opisali nemile scene.

- Sve se dogodilo oko 20 sati ispred TC "Ušće". Mladića je napao drugi mladić koji ga je, kako smo čuli, prethodno pratio i pretio mu. Nakon napada, povređeni je sa vidljivim povredama lica uspeo da utrči u unutrašnjost tržnog centra, gde su ga odmah zbrinuli radnici obezbeđenja - ispričao je ranije jedan od očevidaca i dodao: