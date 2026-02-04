Slušaj vest

Odbrana insistira na tvrdnji da je sukob započeo Zoran, dok porodica stradalog smatra da se pred sudom iznosi jednostrana i nepotpuna slika. Upravo zbog toga pažnja je sada usmerena na ono što je izrečeno u sudnici, ali i na dokaze koji se pominju, a koje javnost do sada nije imala prilike da vidi u celosti.

Sva najnovija dešavanja u sudskom postupku, sporne delove svedočenja i očekivanja porodice, za Kurir televiziju, otkrila nam je sestra Zorana Nedeljkovića, Zagorka Martinović.

Sporne izjave majke optuženog

- Sporno je to što, nakon laži njenog sina i supruga, njoj očigledno nije bilo lako da održi priču. Na primer, tvrdila je da je njihov sin sklon samopovređivanju jer je u sedmom razredu doživljavao vršnjačko nasilje. To je apsurdno, jer je on sam izjavljivao da su udarci koje je zadavao pesnicom zapravo nastali od strane mog brata. To nisu nespretni udarci u trenutku ljutnje, već je reč o šest preciznih udaraca pesnicom - rekla je Zagorka i dodala:

- Druga tvrdnja je izmišljeni kum Bogdan, koji je navodno dolazio kod njih da pije kafu i priča o rešavanju situacije oko zemljišta, iako je snimak navodno dokazivao suprotno. Još jedna laž je tvrdnja da smo moji bratanci i ja skidali snimke sa kamera porodice Kosmajac i da smo kućni prijatelji.

Dodala je kako izjava porodice Kosmajac ne osvetljava stvarne okolnosti incidenta.

- Na snimku se vidi 15 minuta normalnog razgovora bez ikakvih žustrih pokreta. Nakon toga, njih troje se povlači ka vratima svoje kuće, a moj brat stoji na trotoaru - nije dotakao ogradu niti ušao u njihovo dvorište. Sve to je evidentno na snimku, a pitanje jezašto sudija još uvek nije dozvolio njegovo prikazivanje - objasnila je Zagorka.

"Tri godine slušamo laži"

- Što se tiče zemljišta, reč je o 50 ari gde se nalazi 12 kuća. Oni su svoj deo ogradili, ali nemaju pravo na uzurpaciju našeg dela. Tvrdili su da su podneli zahtev za konverziju 2018. godine, ali on je odbijen. Njihova samovoljna odluka da zauzmu tu parcelu dovela je do eskalacije sukoba, čiji je tragični ishod smrt mog brata - kaže Zagorka.

Rekla je da ovakav niz odlaganja i nedostataka kontinuiteta otežava njima kao porodici pravo na pravično suđenje.

- Što se tiče rada tužilaštva, od januara do septembra prošle godine imali smo samo jedno ročište. Dva ročišta su otkazana zbog advokata, a sudija je nekoliko puta odlagao ročišta, pre nego što je otišao u penziju. Tužilac nije želeo da sarađuje na predmetu i prebačen je u drugo odeljenje.

