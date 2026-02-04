U novopazarskom naselju Miščiće došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povređeno čak pet osoba. Povređena lica su vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

- Najteže povrede zadobio je H.D. (2007. godište), koji je zbrinut u šok sobi i transportovan za Beograd u 00:10 časova. M.M. (2011. godište) prevezen je na hirurško odeljenje. Ostale tri osobe zadobile su lakše telesne povrede - saopšteno je iz bolnice.