Slušaj vest

U novopazarskom naselju Miščiće došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povređeno čak pet osoba. Povređena lica su vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

- Najteže povrede zadobio je H.D. (2007. godište), koji je zbrinut u šok sobi i transportovan za Beograd u 00:10 časova. M.M. (2011. godište) prevezen je na hirurško odeljenje. Ostale tri osobe zadobile su lakše telesne povrede - saopšteno je iz bolnice.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Ne propustiteHronikaTEŠKA NESREĆA KOD NOVOG PAZARA: Sudarila se dva BMW-a, oba vozila SMRSKANA! Prizori s mesta udesa su stravični, ima povređenih (VIDEO, FOTO)
1000291080.jpg
HronikaU STRAVIČNOJ NESREĆI U NOVOM PAZARU ČETVORO POVREĐENIH: Detalji teškog udesa na gradskoj zaobilaznici, objavljene prve fotografije s mesta sudara (FOTO)
1000277259.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U NOVOM PAZARU: U silovitom sudaru škode i audija ima povređenih! Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta
hitna pomoć noć
HronikaSAOBRAĆAJKA U NOVOM PAZARU, SUDARILO SE VIŠE VOZILA: Stvorio se zastoj u saobraćaju, automobili DEMOLIRANI! Policija vrši uviđaj
hitna pomoć noć