Slušaj vest

Nakon smrti bračnog para Borisa i Kristine Jozić tokom novogodišnjeg putovanja na ostrvu Aruba, istražitelji su došli do novih informacija, po kojima je sada gotovo izvesno, da je kobne večeri 4. januara došlo do ubistva i samoubistva!

Svađa, pa nasilje

- Istražitelji su došlo do saznanja i dokaza da je Boris Jozić nakon svađe naneo brojne povrede supruzi Kristini u hotelskoj sobi, nakon kojih je usledila smrt. Boris je nakon izvršenja krivičnog dela izvršio samoubistvo i to skokom sa balkona poslednjeg sprata luksuznog hotelskog kompeksa - navode tamošnji mediji i dodaju:

Bračni par - Boris i Kristina Jozić Foto: Društvene Mreže

- Bračni par iz Čikaga, po prethodnoj rezervaciji došao je u hotel 31. decembra i bukirali su smeštaj do 5. januara. Sumnja se da se bračni par posvađao u noći između 3. i 4. januara i da je došlo potom do fizičkog nasilja. Nakon obavljene obdukcije utvrđeno je da su se smrti dogodile u kratkom vremenskom periodu. Kristina Jozić je imala višestruke povrede po celom telu, a njeno lice je bilo skoro unakaženo od teških povreda koje joj je, kako je utvrđeno dosadašnjom istragom, naneo suprug Boris Jozić.

Motiv nepoznat

Lokalni mediji nisu naveli, da li je Boris Jozić tokom izvršenja zločina koristio neki predmet ili oružje kako bi ubio suprugu Kristinu sa kojom je bio godinama u braku.

1/4 Vidi galeriju Ubistvo i samoubistvo na Arubi Foto: Društvene Mreže

- Neposredno nakon zločina, Boris je, navodno, presudi i sebi skokom sa hotelske terase. Luksuzni hotel na Arubi gde je novogodišnje praznike proveo bračni par iz Čikaga pokriven je nadzornim kamerama, pa su istražitelji do sada pregledali sate i sate snimaka na kojima su u hodniku, restoranu i u celom kompelksu viđali par. Takođe, ono što se desilo kobne večeri u sobi i koji je razlog ubistva i samoubistva, ostaje nepoznanica - navode mediji.

Porodice su identifikovale bračni par Jozić i oni su pre deset dana transportovani u Ameriku gde su ih porodice sahranile odvojeno.