- Jutros smo dobili presudu. Iskreno, ne znam šta da kažem. Čekamo novo suđenje za koje smo dobili poziv 19. februara, i nadamo se da će pravda biti zadovoljena - rekla je za Kurir Jelena, sestra ubijene Ivane Novaković.

Podsetimo, Pušica je osuđen zbog ubistva Predraga i Ivane u kafiću u Arilju, koje je počinio tako što je 31.decembra 2024, nakon kraće svađe sa Predragom, otišao do kuće po pištolj, vratio se u kafić, te izrešetao Predraga i Ivanu pred brojnim svedocima. Nakon toga, on je pobegao, ali je ubrzo uhapšen.

Ivana i Predrag Novaković Foto: Facebook

"Sramno i ponižavajuće"

Ranije se za Kurir oglašavala i majka ubijene Ivane, Gorica Blagojević, koja je tada istakla da je kazna od 18 godina zatvora bila sramna i ponižavajuća.

- Presuda je sramna, ponižavajuća, tužna. To je naša tuga. Njih ništa ne može da vrati, pa ni 200 godina zatvora. Ali za ovakvo bezobzirno dvostruko ubistvo da on robija 18 godina? - rekla je tada Gorica.

Ona je ispričala da tokom postupka nijednom nije bila pozvana da da izjavu i da je prisustvovala samo poslednjem ročištu.

- Strašno mi je bilo čitanje obdukcionih nalaza. Godinu dana sam živela u iluziji da su možda mogli da budu spaseni, ali tada sam čula da je kod njih sve bilo rastureno, da nijedan organ nije bio čitav. On ih je tako krvnički ubio da im ni najbolja klinika ne bi pomogla - rekla je ona.

"Prošao pored svoje dece da bi ubio moju ćerku"

Sa suzama u očima, Gorica se priseća kobne večeri i pitanja koja je i danas muče.

- Taj čovek je 15 godina živeo u kući mog zeta. Možda je tu bila ljubomora, možda je umislio da mu ta kuća pripada. Pitam se šta je bilo u njegovoj glavi kada je sa pištoljem prošao pored svoje troje dece, došao u kafić i ubio Predraga, a zatim samo nekoliko metara dalje i moju ćerku - kaže ona.

Posebno joj je teško palo što je sud kao olakšavajuću okolnost uzeo to što je Pušica bio pod dejstvom alkohola.

- Da li je sudija uzeo u obzir da su Ivana i Predrag imali dvoje dece? Da nisu nikada bili osuđivani? Deluje kao da je ubio dva kriminalca, pa treba da budemo zahvalni - ogorčeno je rekla Gorica.

"Rekla sam deci da su im roditelji ubijeni"

Jedan od najpotresnijih momenata bio je, kako kaže, trenutak kada je morala deci da saopšti strašnu vest.

- Mislili su da je stradao samo tata. Kada su čuli da je i mama ubijena, bilo je poražavajuće. Rekli smo im da su otišli zajedno, kao što su živeli i voleli - kaže Gorica.

Dodaje da danas o unukama brinu ona, starija ćerka, Predragov brat i prijatelji porodice.

- Moje unuke su lavice. Nose tugu, ali su dobri đaci i dobra deca - kaže baka.

Iako je Pušica tokom suđenja izjavio da se kaje, porodica u to ne veruje.