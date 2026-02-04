Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Vranju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju, u nastavku akcije "Akciza" zaplenili su veću količinu cigareta i rezanog duvana i podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. M. (37) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda čime je oštećen budžet Republike Srbije za 3.173.696 dinara.