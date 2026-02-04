Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Vranju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju, u nastavku akcije "Akciza" zaplenili su veću količinu cigareta i rezanog duvana i podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. M. (37) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda čime je oštećen budžet Republike Srbije za 3.173.696 dinara.

Duvan i cigarete bili u kombiju Foto: MUP Srbije

- Policijski službenici su pregledom teretnog motornog vozila kojim je, u blizini Vranjske banje, upravljao osumnjičeni pronašli 800 boksova različitih cigareta i 160 kilograma rezanog duvana, namenjenih daljoj prodaji, bez akciznih markica Republike Srbije, dokaza o poreklu i prateće dokumentacije - saopšteno je iz MUP.

Po nalogu tužilaštva, akcizna roba i vozilo su privremeno oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

