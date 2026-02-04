VELIKA AKCIJA POLICIJA I TUŽILAŠTVA U VRANJU: U kombiju osumnjičenog (37) pronađena ilegalna roba (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Vranju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju, u nastavku akcije "Akciza" zaplenili su veću količinu cigareta i rezanog duvana i podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. M. (37) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda čime je oštećen budžet Republike Srbije za 3.173.696 dinara.
- Policijski službenici su pregledom teretnog motornog vozila kojim je, u blizini Vranjske banje, upravljao osumnjičeni pronašli 800 boksova različitih cigareta i 160 kilograma rezanog duvana, namenjenih daljoj prodaji, bez akciznih markica Republike Srbije, dokaza o poreklu i prateće dokumentacije - saopšteno je iz MUP.
Po nalogu tužilaštva, akcizna roba i vozilo su privremeno oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.