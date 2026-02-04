Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti, za koje su osumnjičeni A. M. (19) i dvojica petnaestogodišnjaka iz ovog mesta, stoji u saopštenju PU Novi Sad.

- Sumnja se da su oni, 23. novembra, izazvali požar na automobilu jedne meštanke, tako što su ga polili zapaljivom tečnošću i zapalili - saopšteno je iz novosadske Policijske uprave.