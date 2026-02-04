Slušaj vest

Telo L.B. (70) iz Kikinde, policija je tokom prepodnevnih časova pronašla u jednoj od prostorija nekadašnjeg motela “Šumica”, na periferiji grada.

Policija je obavila uviđaj, a slučaj je u nadležnosti zrenjaninskog Višeg javnog tužilaštva.

Tužnu vest potvrdila nam je ožalošćena porodica koja je dan ranije policiji prijavila nestanak, na društvenim mrežama oglasila nestanak i zamolila sugrađane za pomoć i bilo kakvu informaciju.

Napušten motel u Kikindi
Napušten motel u Kikindi u kom je pronađeno telo Foto: Foto: S.U.

Nažalost, potraga za L. B. penzionerom iz Kikinde, okončana je tragičnim ishodom.

Od članova ožalošćene porodice smo saznali da na telu nije bilo vidljivih povreda, što upućuje na zaključak da se radi o zadesnoj smrti. Tačan uzrok smrti biće poznat tek kad se završi obdukcija.

Ne propustiteHronikaNAĐENO TELO TIHOMIRA ZA KOJIM SE TRAGALO OD DECEMBRA Zatekli ga pored njegove kuće, u potragu bili uključeni spasioci, policija i lovci
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaJEZIV PRIZOR! TELO PLUTALO NIŠAVOM: Reka je donela leš starijeg muškarca, zaustavile su ga grane (foto, video)
Niš Nišava telo
HronikaMRTAV MUŠKARAC NAĐEN KOD DEČJEG IGRALIŠTA U NOVOM SADU: Telo zatekli prolaznici na klupi, odmah pozvali policiju!
IMG_20250823_180418.jpg
HronikaIZVUČENO TELO ŽENE IZ ČUKARIČKOG RUKAVCA Užasan prizor u Beogradu: Pecaroši je videli kako pluta
IMG_20251106_172138.jpg