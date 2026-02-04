Mrtav penzioner za kojim se tragalo dva dana zatečen u napuštenom motelu na periferiji Kikinde
TELO NESTALOG KIKINĐANINA PRONAĐENO U NAPUŠTENOM MOTELU: Porodica prijavila nestanak muškarca (70), danas dobili tužnu vest (foto)
Telo L.B. (70) iz Kikinde, policija je tokom prepodnevnih časova pronašla u jednoj od prostorija nekadašnjeg motela “Šumica”, na periferiji grada.
Policija je obavila uviđaj, a slučaj je u nadležnosti zrenjaninskog Višeg javnog tužilaštva.
Tužnu vest potvrdila nam je ožalošćena porodica koja je dan ranije policiji prijavila nestanak, na društvenim mrežama oglasila nestanak i zamolila sugrađane za pomoć i bilo kakvu informaciju.
Napušten motel u Kikindi u kom je pronađeno telo Foto: Foto: S.U.
Nažalost, potraga za L. B. penzionerom iz Kikinde, okončana je tragičnim ishodom.
Od članova ožalošćene porodice smo saznali da na telu nije bilo vidljivih povreda, što upućuje na zaključak da se radi o zadesnoj smrti. Tačan uzrok smrti biće poznat tek kad se završi obdukcija.
