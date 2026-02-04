Napušten motel u kom je nađeno telo

Slušaj vest

Telo L.B. (70) iz Kikinde, policija je tokom prepodnevnih časova pronašla u jednoj od prostorija nekadašnjeg motela “Šumica”, na periferiji grada.

Policija je obavila uviđaj, a slučaj je u nadležnosti zrenjaninskog Višeg javnog tužilaštva.

Tužnu vest potvrdila nam je ožalošćena porodica koja je dan ranije policiji prijavila nestanak, na društvenim mrežama oglasila nestanak i zamolila sugrađane za pomoć i bilo kakvu informaciju.

Napušten motel u Kikindi u kom je pronađeno telo Foto: Foto: S.U.

Nažalost, potraga za L. B. penzionerom iz Kikinde, okončana je tragičnim ishodom.