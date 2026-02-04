Slušaj vest

Pripadnici takozvanog vračarskog klana, koji su uhapšeni juče u jednom poznatom restoranu u Beogradu, prema nezvaničnim informacijama sumnjiče se za desetine iznuda na štetu vlasnika poznatih ugostiteljskih lokala širom prestonice. Prema nezvaničnim informacijama, još se prikupljaju dokazi i proverava se da li je još neko umešan u seriju iznuda i paljenja lokala tokom prethodnih meseci.

Kako je Kurir objavio, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, juče su pod punom opremom uleteli u restoran i uhapsili četiri osobe među kojima je navodno i vođa kriminalne grupe Aleksandar A. zvani Kravica.

Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP

- Uhapšeni su A. A. (30), A. B. (22), D. T. (19) i O.Đ. (22). U istoj akciji privedene su i četiri maloletne osobe, koje imaju 17 godina. Postoje osnovi sumnje da je A. A. u dužem vremenskom periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od tzv. "vračarskog klana" i tražeći unapred novac za svoje usluge - saopšteno je iz MUP-a.

Uhapšenima se na teret stavljaju iznude, a prema nezvaničnim informacijama iz istrage, oni se dovode u vezu i sa paljenjem nekoliko lokala tokom prethodnih meseci. Izvor Kurira iz istrage otkriva da su iznude i zastrašivanja billi modus operandi ove kriminalne grupe.

- Aleksandar A. predstavljao se vlasnicima lokala kao osoba bliska vračarskom klanu. Nudio im je "zaštitu" a zapravo je reč o običnoj iznudi. Oni koji su pristajali da plaćaju, a sumnja se da je veliki broj takvih lokala u gradu, davali su novac na mesečnom nivou. Kako je bilo i onih koji su pokušali da odbiju, kako se sumnja, njima su uništavali lokale tako što su ih palili ili napadali bombama - navodi sagovornik Kurira. Prema njegovim rečima, Aleksandar A. je pre nego što je postao visokopozicionirani pripadnik kriminalne grupe, navodno bio poznat kao navijač.

Foto: VJT

Kako dodaje, poslednjih meseci svi su se "sklanjali" i izbegavali da ih prijave, ali su prikupljeni dokazi i stavljenje su im lisice.

Pripadnici UKP su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu upali u restoran, u kom su ih zatekli za jednim stolom u unutrašnjosti restorana. Čim su im prišli i legitimisali ih, stavili su im lisice. Međutim, i tokom akcije hapšenja osumnjičeni su pokušali da pruže otpor.

- Nakon legitimisanja lica koje je obavljeno u jednom ugostiteljskom lokalu na teritoriji Zvezdare i izvođenja iz lokala navedena lica su pružala otpor i napala su dvojicu policijskih službenika UKP i naneli su im povrede - saopštili su iz MUP.

Inače, interesantno je da su "vračarci" uhapšeni u restoranu u kom su pripadnici vračarskog klana 2020. pripremali ubistvo Aleksandra Šarca. Podsetimo, kriminalna grupa tereti se za još dve likvidacije i pet pokušaja ubistava, a prema optužnici, na njenom čelu bili su Nikola Vušović koji je posle hapšenja u Barseloni izručen Nemačkoj i odbegli Radoje Zvicer.

- U istom restoranu u kom je juče uhapšen "podmladak" zloglasnog klana, prema optužnici, pripremano je ubistvo Aleksandra Šarca. Plan im je bio da izvršioci zločina ulete u restoran i pucaju u Šarca koji je u tom trenutku sedeo za stolom sa starletom Tamarom Đurić i njenim suprugom, inače osumnjičenim pripadnikom te kriminalne grupe Nikolom Kačarevićem. Plan im je međutim propao, ali su žrtvu ubili u Tržnom centru Ušće u oktobru 2020. - podseća sagovornik Kurira.