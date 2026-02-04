PODMLADAK VRAČARSKOG KLANA REKETIRAO POLA BEOGRADA, PALILI LOKALE I BACALI BOMBE: Detalji o spektakularnom hapšenju u restoranu - ovo je bio modus operandi!
Pripadnici takozvanog vračarskog klana, koji su uhapšeni juče u jednom poznatom restoranu u Beogradu, prema nezvaničnim informacijama sumnjiče se za desetine iznuda na štetu vlasnika poznatih ugostiteljskih lokala širom prestonice. Prema nezvaničnim informacijama, još se prikupljaju dokazi i proverava se da li je još neko umešan u seriju iznuda i paljenja lokala tokom prethodnih meseci.
Kako je Kurir objavio, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, juče su pod punom opremom uleteli u restoran i uhapsili četiri osobe među kojima je navodno i vođa kriminalne grupe Aleksandar A. zvani Kravica.
- Uhapšeni su A. A. (30), A. B. (22), D. T. (19) i O.Đ. (22). U istoj akciji privedene su i četiri maloletne osobe, koje imaju 17 godina. Postoje osnovi sumnje da je A. A. u dužem vremenskom periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od tzv. "vračarskog klana" i tražeći unapred novac za svoje usluge - saopšteno je iz MUP-a.
Uhapšenima se na teret stavljaju iznude, a prema nezvaničnim informacijama iz istrage, oni se dovode u vezu i sa paljenjem nekoliko lokala tokom prethodnih meseci. Izvor Kurira iz istrage otkriva da su iznude i zastrašivanja billi modus operandi ove kriminalne grupe.
- Aleksandar A. predstavljao se vlasnicima lokala kao osoba bliska vračarskom klanu. Nudio im je "zaštitu" a zapravo je reč o običnoj iznudi. Oni koji su pristajali da plaćaju, a sumnja se da je veliki broj takvih lokala u gradu, davali su novac na mesečnom nivou. Kako je bilo i onih koji su pokušali da odbiju, kako se sumnja, njima su uništavali lokale tako što su ih palili ili napadali bombama - navodi sagovornik Kurira. Prema njegovim rečima, Aleksandar A. je pre nego što je postao visokopozicionirani pripadnik kriminalne grupe, navodno bio poznat kao navijač.
Kako dodaje, poslednjih meseci svi su se "sklanjali" i izbegavali da ih prijave, ali su prikupljeni dokazi i stavljenje su im lisice.
Pripadnici UKP su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu upali u restoran, u kom su ih zatekli za jednim stolom u unutrašnjosti restorana. Čim su im prišli i legitimisali ih, stavili su im lisice. Međutim, i tokom akcije hapšenja osumnjičeni su pokušali da pruže otpor.
- Nakon legitimisanja lica koje je obavljeno u jednom ugostiteljskom lokalu na teritoriji Zvezdare i izvođenja iz lokala navedena lica su pružala otpor i napala su dvojicu policijskih službenika UKP i naneli su im povrede - saopštili su iz MUP.
Inače, interesantno je da su "vračarci" uhapšeni u restoranu u kom su pripadnici vračarskog klana 2020. pripremali ubistvo Aleksandra Šarca. Podsetimo, kriminalna grupa tereti se za još dve likvidacije i pet pokušaja ubistava, a prema optužnici, na njenom čelu bili su Nikola Vušović koji je posle hapšenja u Barseloni izručen Nemačkoj i odbegli Radoje Zvicer.
- U istom restoranu u kom je juče uhapšen "podmladak" zloglasnog klana, prema optužnici, pripremano je ubistvo Aleksandra Šarca. Plan im je bio da izvršioci zločina ulete u restoran i pucaju u Šarca koji je u tom trenutku sedeo za stolom sa starletom Tamarom Đurić i njenim suprugom, inače osumnjičenim pripadnikom te kriminalne grupe Nikolom Kačarevićem. Plan im je međutim propao, ali su žrtvu ubili u Tržnom centru Ušće u oktobru 2020. - podseća sagovornik Kurira.
Osumnjičenima A. A, A. B, D.T. i O.Đ. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, najverovatnije sutra biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.