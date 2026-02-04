Slušaj vest

Danas popodne, u kanalu u Ugrinovcima, u opštini Zemun, pronađeno je telo žeme, potvrđeno je Kuriru!

- Prolaznici koji su primetili telo odmah su obavestili policiju. Na lice mesta je stigla patrola koja je zajedno sa pripadnicima Vatrogasno-spasilačke ekipe iz Batajnice iz kanala izvukla utopljenicu - kaže izvor.

Policija je obavila uviđaj, a naknadno će se utvrditi identitet nastradale i sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

- Za sada se ne zna na koji način je smrt nastupila i kako je žena završila u kanalu - kaže izvor.

Telo je poslato na obdukciju i očekuje se da precizno odredi uzrok i način smrti, što bi moglo rasvetliti da li se radi o nesrećnom slučaju, neželjenom događaju ili nečemu drugom.