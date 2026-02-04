Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Marka I. (42) i Gorana Đ. (60) zbog sumnje da su 1. februara godine na teritoriji Zemuna neovlašćeno radi prodaje držali 495.000 komada supstance koje su proglašene za opojnu drogu i to diazepam i klonazepam, kao i bensedin i rivotril. Reč je o supstancama koje se nalaze na spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjićeni su tast i zet.

Lekovi u kutijama Foto: VJT/MUP

- Naredbom o sprovođnju istrage, Marku I. i Goranu Đ. na teret se stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. Osumnjičeni su na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem negirali izvršenje krivičnog dela i izneli su svoje odbrane - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Kako se dodaje, postoje osnovi sumnje da su Marko I. i Goran Đ. u garaži u Zemunu, koju koristi osumnjičeni Goran Đ., držali 74 kartonske kutije u kojima se nalazio lek „bensedin“ sa ukupno 355.200 tableta, 14 kartonskih kutija u kojima se nalazio lek „rivotril“ sa ukupno 134.400 tableta i jednu kartonsku kutiju u kojoj nalazilo ukupno 5.400 tableta „rivotril“, koje su bile upakovane u blister pakovanja.