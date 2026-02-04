Slušaj vest

Dvadesetjednogodišnji državljanin Crne Gore uhapšen je u filmskoj akciji policije nakon što je, maskiran u dostavljača hrane, pucao na mladića ispred njegovog stana, a istražitelji sada ispituju pozadinu napada, odnosno motiv pokušaja likvidacije. Naš izvor kaže, da je meta napada imala neverovatnu sreću da ga napadač, koji mu je došao na kućni prag, promaši.

- Došao je do stana u kojem živi D. S. (25) i zaustavio se ispred njegovih vrata. Pozvonio mu je kao da je u pitanju rutinska dostava. U trenutku kada su se vrata otvorila, situacija se u deliću sekunde pretvorila u horor. Napadač je izvukao pištolj i usmerio cev pravo ka mladiću. Odjednom je pritisnuo obarač i ispalio hitac - kaže izvor Kurira.

Srećom, metak nije pogodio D. S., a maskirani napadač se istog trenutka okrenuo i pobegao pre nego što je iko stigao da reaguje.

Trend Izvor dodaje da je izgleda postao trend da se egzekutori maskiraju u dostavljače hrane. - Egzekutori maskirani u dostavljače hrane nisu nikakva novina. Reč je o dobro razrađenom modelu izvršenja krivičnih dela. U poslednjih nekoliko godina većina likvidacija i pokušaja ubistava izvedena je upravo na ovaj način - kaže izvor blizak istrazi. - Napadači koriste uniforme, torbe i ponašanje dostavljača kako bi se neopaženo kretali kroz zgrade, bez izazivanja sumnje kod stanara. Ljudi su navikli da im kuriri dolaze na vrata u svako doba dana, zbog čega napadači imaju direktan pristup žrtvi. To im daje ogromnu prednost, jer se napad izvodi u nekoliko sekundi. Žrtva u tom trenutku nema vremena za reakciju, a egzekutor lako uspeva da pobegne - objašnjava sagovornik.

Očevici spektakularnog hapšenja

Nekoliko dana nakon pokušaja ubistva, osumnjičeni je uhapšen nasred ulice, pred brojnim prolaznicima, a očevici kažu da je scena bila izuzetno dramatična.

- U jednom trenutku videli smo kako nekoliko naoružanih policajaca protrčava ulicom. Ljudi su stajali zbunjeni, niko nije znao da li je u pitanju pljačka, obračun ili nešto treće - kaže jedan od očevidaca i dodaje da se sve odigralo munjevitom brzinom.

- Odjednom su ga sustigli, oborili na asfalt i stavili mu lisice. Sve je trajalo možda minut-dva. Oko njih je bilo dosta ljudi, ali policija je sve držala pod kontrolom - rekao je sagovornik.

Kako tvrdi, iako je u tom trenutku na ulici bilo dosta prolaznika i automobila, hapšenje je prošlo bez ikakvih incidenata.

- Bilo je starijih ljudi, prolaznika. Policija je vikala da se sklonimo, ali nije bilo panike ni pucnjave.

Hapšenje u Beogradu zbog pokušaja ubistva Izvor: Mup Srbije

Na teret 2 krivična dela

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, podsetimo, uhapsili su državljanina Crne Gore V. M. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni V. M. se, pored pokušaja teškog ubistva, sumnjiči i za nedozvoljeno nošenje oružja. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu.

Dalja istraga i veštačenje materijalnih dokaza utvrdiće da li je reč o neuspelom pokušaju likvidacije ili planiranom zastrašivanju.

Žrtva poznata policiji

Incident je policiji prijavljen kada je navodno D. S. pozvao nadležne organe i prijavio da mu je na vrata stana pozvonio nepoznati, maskirani muškarac.

Na lice mesta odmah su izašli policijski inspektori koji su tokom uviđaja pronašli projektil, koji je poslat na veštačenje, a istražitelji proveravaju da li je namera bila da se D. S. likvidira ili zastraši. Dodatnu sumnju u motive napada unosi činjenica da je D. S. odranije poznat policiji.