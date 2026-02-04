Slušaj vest

Austrijska policija od juče traga za državljaninom Srbije (26) za koga se sumnja da je napao i izbo nožem svog zeta (32), inače državljanina Italije, u naselju Meidling u Beču.

Napad se, prema pisanju loklanih medija, dogodio u utorak 3. februara oko 4.45 časova u jednom stanu u bečkom naselju.

Sumnja se da je došlo do svađe između Srbina i njegovog zeta i tom prilikom mu je odbegli muškarac naneo teške telesne povrede. 

- Muškarac se sam nakon napada pojavio u jednoj bolnici u Beču, gde su lekari konstatovali da ima ubodne rane po glavi, vratu i butinama. Nakon što su mu lekari sanirali ubodne rane, on se nalazi na bolničkom lečenju i nije životno ugrožen - navode tamošnji mediji. 

- Nakon napada državljanin Srbije je pobegao iz stana i za njim se intezivno traga - navode.

