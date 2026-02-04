Slušaj vest

Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali pripadnici njihovog kriminalnog klana uhapšeni su na današnji dan, pre tačno pet godina. Jedna od najvećih policijskih akcija na teritoriji Srbije, u kojoj je prema nezvaničnim informacijama učestvovalo oko 300 policajaca, počela je oko pet sati ujutru. Akcija, sprovedena u najvećoj tajnosti, imala je kodni naziv "Otimač".

Istog dana, Belivuk je sa lisicama na rukama, u pratnji velikog broja policajaca sproveden u prostorije na stadionu Partizana, koje su koristili pripadnici kriminalne grupe, kako bi prisustvovao pretresu.

Na desetak lokacija istovremeno, specijalci pod punom opremom počeli su akciju. Tokom dana, privedeno je tridesetak osoba, pretresi su vršeni širom Beograda, ali i u Surduku i drugim prigradskim mestima. Istog dana, počeo je uviđaj i u kući strave u Ritopeku. Skidane su pločice, laminat, uzimani tragovi sa nameštaja, iz kupatila, sa predma pronađenih u kući.

Foto: Zorana Jevtić, MUP Srbije

Tek nekoliko meseci kasnije, otkrivena je i tajna prostorija, u koju su ulazilo iza police u garaži. U njoj je pronađena i industrijska mašina za mlevenje mesa.

- Posle opsežno sprovedene istrage, prikupljanja i veštačenja dokaza i tragova, pripadnici kriminalne grupe su optuženi za ubistva Lazara Vukićevića, Aleksandra Gligorijevića, Zdravka Radojevića, Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića, Nikole Mitića, Gorana Mihajlovića i Milana Ljepoje. Ključni dokaz protiv kriminalne grupe bile su presretnute poruke sa Skaj aplikacije koje su dostavljene iz Francuske - podseća sagovornik Kurira.

Od dana kada je kuća strave otkrivena, pripadnici Žandarmerije su raspoređeni oko nje i čuvaju je.

Osim za sedam ubistava, optuženima se na teret stavlja i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana, kao i trgovina drogom i oružjem.

Tri pripadnika kriminalnog klana, koja su učestvovala u najtežim zločinima, sklopili su sporazume sa tužilaštvom na osnovu kojih su postali svedoci okrivljeni. U zamene za blaže kazne, oni su detaljno u tužilaštvu a kasnije i pred sudom svedočili o svim krivičnim delima zloglasnog klana.

- Posle pet godina od pokretanja postupka, većina okrivljenih, njih 18 nije iza rešetaka, odnosno brane se sa slobode ili iz kućnog pritvora dolaze na suđenja. Iza rešetaka se još uvek nalaze Belivuk, Miljković i okrivljeni koji se sumnjiče da su učestvovali u ubistvima - navodi naš sagovornik.

U optužnici protiv kriminalne grupe, tvrdi se da su kriminalni klan formirali pod paravanom navijačke grupe Principi.

- Miljković je rekao da njega u stvari tribina i ne interesuje, da ga više interesuju ti ulični poslovi, gde je napomenuo da ga poslovi sa drogom ne interesuju, da ga interesuju samo poslovi oko planiranja ubistava - ispričao je jedan od trojice svedoka sardnika Bojan Hrvatin u tužilaštvu.

Svedok saradnik Bojan Hrvatin pred sudom je svedočio da su se vodili Miljkovićevom logikom "nema tela, nema dela".

- Prethodno su vršene likvidacije kao likvidacije, ubistva oružjem. A onda je Miljković to osmislio, bio je mozak te operacije, za sva ta ubistva, od početka do kraja, on je sve osmislio - optužio je Lalić Marka Miljkovića u sudnici i objasnio da je odlučio da postane svedok saradnik zbog "odnosa dela kavačkog klana prema ostalim pripadnicima posle hapšenja".

On je detaljno govorio i o tome da su tela ubijenih kasapili, sekli, a potom mašinu i prostorije prali varikinom i sonom kiselinom jer su se vodili Miljkovićevom logikom da ako "nema tela, nema dela".

- Svako bi se zapitao zašto se to sve radi na taj način, i ja sam. Miljković mi je objasnio da je cela poenta da se telo trajno ukloni, da ga nema, da ne može da se recimo iskopa, i da u toj varijanti, prema njegovoj priči, ne bi mogao ni da se pokrene sudski postupak. Sigurno je bilo mnogo lakših načina da se ubije čovek, al ovo je razlog što je odabran taj - priznao je u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu Srđan Lalić.

Slike iskasapljenih tela, prikazivane su u sudnici. Okrivljeni Belivuk, Miljković i ostali koji se terete za najteže zločine od prvog dana negiraju krivicu tvrdeći da su slike "loš fotošop, a da su dokazi sa Skaja montirani".

Inače, samo nekoliko dana pre hapšenja 4. februara 2021. Belivuk i Miljković bili su privedeni na aerodromu "Nikola Tesla", po povratku iz Crne Gore gde su bili gosti Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana. Tog 29. januara 2021. policija ih je ispitala, a potom pustila, međutim pet dana kasnije sprovedena je velika akcija.