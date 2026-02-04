Slušaj vest

U Višem sudu u Beogradu prošlog četvrtka počeo je ponovljeni postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka ubice koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a sada su Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline, i sudski veštak Radoslav Svičević govorili o svim dilemama vezanim za slučaj.

Okrivljeni su, podsetimo, ponovo negirali krivicu, a Vladimir Kecmanović je u sudnici, pred roditeljima koji su zauvek izgubili decu, pričao, između ostalog, i o tome kako je on u depresiji.

Vladimir i Miljana Kecmanović i dečak ubica Foto: Marko Karović, Ana Paunković, Privatna arhiva

- Moram da razjasnim konstataciju da smatram da ne možemo dobiti pravdu. Kada sam to rekao, mislio sam na istinsku pravdu, da nam se deca vrate. To je jedina prava pravda. Sve drugo to ne može da nadomesti - rekao je Anđelko Aćimović.

On je dodao da, iako istinska pravda ne postoji, veruje da će sudska pravda biti zadovoljena.

- Verujem da će roditelji biti kažnjeni za krivična dela koja su počinili. Međutim, ovaj postupak otkriva ozbiljne nedostatke našeg krivičnog zakonodavstva, o kojima će se tek govoriti - naglasio je on.

Govoreći o ishodu postupka, Aćimović je naglasio da presuda može imati i dodatne posledice.

- Ukoliko presuda bude doneta i potvrđena pred Apelacionim sudom, postoji velika verovatnoća da roditelji izgube starateljstvo nad decom - zaključio je on.

"Njihove reči još više bole"

Aćimović je istakao da je suočavanje sa roditeljima koji negiraju odgovornost izuzetno teško.

- Njihove reči još više bole jer znate da nisu iskrene. Taktika im je da se predstave kao "dobra porodica" koja je sve uradila najbolje moguće, dok krivicu prebacuju na druge. A iz svega je jasno da je dete bilo zanemareno na način koji nijedan odgovoran roditelj ne bi mogao da ignoriše - rekao je on.

Dodao je da porodice žrtava nemaju luksuz da odustanu.

- Teško nam je, ali smo obavezni da istrajemo zbog naše dece - poručio je.

Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija

O navodima o lečenju u Americi

Komentarišući navode da je Vladimir Kecmanović predložio lečenje sina u Americi, Aćimović je rekao da porodice oštećenih nemaju uvid u iznošenje njihove odbrane, ali je dodao da se, ukoliko su navodi tačni, radi o pokušaju da se roditelji prikažu u boljem svetlu.

- Sve to dodatno boli, ali nažalost, ništa od toga nije novo - rekao je Aćimović.

Aćimović smatra da su Miljana i Vladimir Kecmanović pogrešno savetovani od strane svojih advokata.

- Da su rekli: "Negde smo pogrešili, kajemo se, krivi smo i zaslužujemo kaznu", odnos javnosti i roditelja žrtava bio bi potpuno drugačiji. Do toga, međutim, nije došlo. Umesto toga, imamo borbu da se po svaku cenu izbegne zatvorska kazna - rekao je on.

Prema njegovim rečima, gotovo tri godine nakon tragedije, nije pokazana iskrena svest o odgovornosti.

- Nema ni kajanja, ni istinskog saučešća. Sve deluje kao gluma i farsa - istakao je.