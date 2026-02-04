Slušaj vest

Dragan Joksović Jokso (42), šef jugoslovenske mafije u Švedskoj i kum Željka Ražnatovića Arkana (48) ubijen je na današnji dan pre 28 godina u foajeu stokholmskog hipodroma "Solvala".

Joksa je likvidirao Finac Jan Raninen, koji je zbog toga osuđen, a kasnije je objavio knjigu o tome.

Raninen navodi da je u trenutku ubistva u kafiću pored Joksovića sedeo i švedski reper Aleksandar Bard, koji je poznat po tome što u svojim pesmama govorio o kriminalcima. Muzička zvezda je, prema navodima Joksinog ubice, u trenutku pucnjave skočila kako bi svojim telom zaštitila prijatelje, a za tamošnje medije reper je potvrdio te navode i ispričao da nikada neće zaboraviti trenutak kada je Joksović ubijen.

"Dragan je sedeo za stolom pored našeg kada mu je Raninen pucao u glavu. Iako nisam emotivna osoba, dugo sam razmišljao o tom ubistvu, ponosan sam na sebe što sam zaštitio svoje prijatelje i nastavio sam da živim kao i obično", rekao je Bard.

Jan Raninen u svojoj knjizi opisuje i kako ga je pokojni Dragan Kovač Kova ubedio da treba da ubije Joksu.

"Kovač je bio super momak, upoznali smo se ranije u zatvoru, a on me je jednog dana pitao da li sam spreman da ubijem Joksu, koji je bio vrlo poznat u Švedskoj. U početku nisam mogao da verujem da to traži od mene, ali sam osetio da bi to za mene bila velika odskočna daska u svetu kriminala. U početku sam se lomio da li da prihvatim ili da pustim brata da on izvrši ubistvo. Ipak, shvatio sam da ću tim ubistvom preskočiti mnogo stepenica u svetu podzemlja i prihvatio sam", piše Raninen, koji opisuje i kako je izgledalo ubistvo.

"Kada sam ispalio prvi hitac, činilo se kao da nije ni dodirnuo Joksu, a drugi ga je već dotukao. Posle toga je pao i ležao je u lokvi krvi", piše Jan Raninen.

Vitomir Martić, bivši bokser i žestoki momak, ispričao je za stranicu "Legende devedesetih" zašto je došlo do sukoba između nekada najboljih prijatelja – Jokse i Kove.

"Joksa je želeo da izgradi strogu hijerarhiju u Švedskoj, kakvu je njegov kum Arkan imao u Srbiji, pokušao je da napravi svoju vojsku. Kada je jednom trebalo da se reši sukob sa nekim Arapinom, Joksa je rekao Kovi da ode i sredi to, a ovaj mu je rekao: 'Hajdemo zajedno'. Joksa, koji je bio ogroman čovek, potcenio je sitnijeg Kovu i rekao: 'Gde si ti video da general ide u boj?'. Takav stav mu je Kova smrtno zamerio. Ipak, ponovo su došli u sukob kada je Kova oteo šleper cigareta vredan milion maraka. Ispostavilo se da je šleper Šljukin (Sredoje Šljukić), koji je bio povezan sa Bombonom i Arkanom, koji su preko Jokse tražili da se to vrati. Nakon toga, Kova je zaključio da treba da isplati dug, ali se zamerio sa Joksom i rekao da više neće sarađivati jer je stao na suprotnu stranu", ispričao je Martić.

Arkan jedino plakao zbog njega

Zbog netrpeljivosti i rata za prevlast na švedskim ulicama, bilo je pitanje vremena kada će neko nekome doći glave i tada je mladi finski narkoman ubio Joksu, koga su zvali Veliki Jokso ili Jokso Div. Svi mediji su objavili vest o Joksinoj smrti, jer je bio izuzetno popularan u Švedskoj, blizak kraljevskoj porodici, a pojavljivao se i u svetu šou biznisa.

Kažu da je Arkan jedini put viđen da plače na Joksinoj sahrani.

Tuča Joksa i Giške

Legendarna tuča Đorđa Božovića Giške i Dragana Joksovića Jokse, koju stanovnici Podgorice pamte kao "boj kod park-šume", i dalje se prepričava, a svojevremeno je objavljena fotografija nastala nakon čuvenog okršaja.

Borba Giške i Jokse trajala je sat vremena i završena je nerešenim rezultatom, nakon čega su jedan drugom pružili ruku i, kako se priča, izljubili se kao braća.

Postoji i verzija priče da su njih dvojica, onako umorni nakon tuče, seli i pričali o životu u svetu kriminala, njegovim izazovima i opasnostima.

Nakon što su uvideli da im je mnogo toga zajedničko i da se suočavaju sa istim problemima, jedan od njih je ustao i rekao: "Ispričasmo se kao braća". Od tada, Giška i Jokso su uspostavili odnos pun međusobnog poštovanja.