Slušaj vest

Voditelj Milomir Marić je progovorio o smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović, koja je 8. aprila 1994. godine pronađena mrtva u svom stanu na Novom Beogradu. Njena smrt do danas nije rasvetljena.

Upitan "zašto se ne zna ko ju je ubio", Marić je u emisiji "Teorija zavere" otkrio šta se dogodilo kobnog dana.

- Pa, ja jedini koji sam to znao, nisam hteo da govorim. Posle 5. oktobra, sreo me neki policajac, inspektor Gogić u Knez Mihailovoj i kaže: "Maćo, dobro sam te video na mene sad vrše veliki pritisak. Ja sam vršio uviđaj smrti Dade Vujasinović. Meni nude da budem šef beogradske policije, ako kažem da je Milošević, državna bezbednost nešto zaustavila istragu. Nemam ja, kaže, nikakvog razloga, da ti kažem nešto... Ja kad sam ušao tamo, to je bilo klasično samoubistvo. I, mogu da istražuju, bilo ko" - rekao je Marić u emisiji Saše Borojevića i dodao:

- Naravno, njena porodica ne može s tim da se pomiri. Oni su vršili i neke nove istrage, prema tome, ja sam joj rekao da beži, međutim ona je želela da se bori.

Foto: Nemanja Nikolić

Slušaj ostao nerazrešen

Prvobitna zvanična verzija je bila da je Dada Vujasinović izvršila samoubistvo, pucanjem u grudi iz lovačke puške, dok je porodica osporavala službenu verziju — ovo je ujedno i prvi, nerazrešeni slučaj smrti novinara u Srbiji, koji se dogodio u vreme vlasti Slobodana Miloševića.

Slučaj nije rešen, tj. nije utvrđeno da li je bilo ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj.

Zvanična verzija je bila da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške sačmarice. Porodica Dade Vujasinović je angažovala privatnog balističara Zorana Jovanovića, koji je utvrdio da je na fotelji osim Dadine bila još jedna krvna grupa. Njegov nalaz dostavljen je Tužilaštvu u decembru 1994. godine, ali je odbijen.

Balističar Vladimir Kostić 2008. godine obavio je niz veštačenja. On je predao sudu svoj nalaz u kome se navodi i da su u telu Vujasinovićeve pronađena dva filcana čepa, što bi značilo da je sebe usmrtila sa dve patrone iz lovačke puške, odnosno da je u sebe morala da puca dva puta, što nije moguće.

Dada Vujasinović Foto: Printscreen

Okružni javni tužilac u Beogradu je 2009. godine prekvalifikovao događaj u ubistvo, kada je i pokrenut pretkrivični postupak. U međuvremenu, tragovi pronađeni na mestu zločina poslati su na superveštačenje, a Holandski forenzički institut u Hagu 2016. godine ustanovio je da je u pitanju jedno opaljenje, te došao do zaključka da smrtonosne povrede mogu biti "rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja".

Mnogi su od starta posumnjali u verziju o samoubistvu. Mnogi i danas sumnjaju. Ne veruju da je pucala u sebe, što potvrđuju i brojni dokazi.

Javnost i dalje ne zna istinu o njenoj smrti. Ne znamo ko je povukao oroz. Ni posle 27 godina. Neki, koji su uvereni da je ubijena, misle da nije ubijena zbog nečega što je napisala, već zbog nečega što je znala. Što je tek trebalo da bude objavljeno...