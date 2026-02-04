Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Andrije S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 10. decembra 2025. godine hicima iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, u jednom ugostiteljskom objektu u Novopazarskoj ulici na Vračaru pokušao da liši života vlasnika tog lokala Vuka Bajruševića, kao i protiv Filipa S. koji je po prethodnom dogovoru drugim radnjama bitno doprineo izvršenju krivičnog dela.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, a Andriji S. i krivično delo "nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Vuk Bajrušević Foto: Nemanja Nikolić, Aleksandar Jovanović Cile

Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da je Filip S, po prethodnom dogovoru sa Andrijom S, angažovao N.C. da ih odveze do raskrsnice ulica Južni bulevar i Grčića Milenka, što je on i učinio, te kada su došli do navedene raskrsnice, Andrija S. je izašao iz vozila i nastavio pešaka do pomenutog ugostiteljskog objekta.

Hapšenje osumnjičenih za pokušaj ubistva Vuka Bajruševića Izvor: Mup Srbije

U objekat je ušao sa šalom preko lica i glave i kačketom na glavi u cilju prikrivanja identiteta, pa je iz pištolja koji je neovlašćeno nosio sa sobom, ispalio najmanje tri projektila u pravcu oštećenog V.K. koji je sedeo u kafiću i naneo mu teške telesne povrede.