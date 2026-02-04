Slušaj vest

U velikoj akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je najmanje pet osoba zbog dilovanja droge. Zaplenjeno je sedam kilograma marihuane, a pretresi su sprovedeni na više lokacija u glavnom gradu. U poslednjih nedelju dana ovo je treća akcija hapšenja narko dilera i razbijanja mreže trgovine drogom.

Na ovu temu za Kurir televiziju u emisiji "Crna hronika" govorio je Milan Pekić iz Kancelarije za borbu protiv narkotika.

- Prema izveštajima koje Srbija dobija kao deo šire zajednice u celom svetu se primećuje i proizvodnja i potrošnja ali i sama zaplena svih droga osim heroina. Prema izveštajima iz kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal u 2023. godini, 316 miliona ljudi u celom svetu je probalo neku vrstu narkotika - rekao je Pekić za Kurir televiziju.

Foto: Ground Picture/Shutterstock

Najviše droge u Srbiju dolazi iz Albanije

Kako kaže, najveća pretnja po Srbiju po pitanju narkotika dolaze iz Albanije:

- Većina narkotika, posebno kada je u pitanju marihuana Srbiju ugrožava iz područija Albanije koja dolazi sa više krakova preko Crne Gore, Kosova I Metohije ili Makedonije, dolazi preko Srbije i ide za zemlje Evropske Unije, ipak jedan deo ostaje i u Srbiji - kaže Pekić.

Najveće zaplene sada se vrše u Holandiji, Belgiji i Španiji.

- U porastu je i proizvodnja sintetičkih supstanci koje izuzetno loše utiču na zdravlje ljudi koji ih koriste. One su izuzetno potentne i lako se mešaju u lažne lekove i druge supstance - navodi on.

Dodao je i da je u 2023. godini zaplenjeno oko 47 tona sintetičkih supstanci. Prema analizama one najčešće u druge zemlje dolaze iz Indije preko Holandije.

ZAPLENJENO SEDAM KILOGRAMA MARIHUANE! U Srbiju je stigla duplo jača droga Izvor: Kurir televizija

Marihuana je najčešće korišćena vrsta narkotika u svetu i Srbiji.

- Postoje ilegalne laboratorije koje policija zaista za sada efikasno otkriva - govori Pekić

Srbija je tranzitna zemlja za drogu, sintetičke ali i ostale supstance prolaze kroz Srbiju iz Albanije i drugih zemalja

- Marihuana je postala izuzetno potentna, što znači da je THC izuzetno visok. Nekada je prosek bio 11% a sada se u marihuani nalazi 23%. Ojačava se raznim hemijskim supstancama - Pekić objašnjava

Zbog konzumacije ove ojačane marihuane može doći do ozbiljnih posledica i do oštećenja zdravlja. Kako kaže, nikada se ne može znati šta se tačno nalazi u tabletama i ostalim drogama, a proizvođači prate dešavanja i konflikte u svetu i to zloupotrebljavaju kako bi lakše našli kupce za svoju robu.

Foto: Halfpoint/Shutterstock

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs