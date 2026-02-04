Slušaj vest

Suđenje Nikoli Štimcu, optuženom za nanošenje teških telesnih povreda koje su dovele do smrti Zorana Nedeljkovića 25. aprila 2023. godine, nastavljeno je u ponedeljak u Višem sudu u Beogradu saslušanjem svedoka.

Pred sudsku govornicu stali su policijski službenik Miloš Đurić i majka okrivljenog, Desanka Štimac. Tada su se čuli različiti iskazi svedoka.

Sin i sestra ubijenog Zorana Nedeljkovića nakon potresnog suđenja: Porodica okrivljenog laže bez srama, majka me gleda kao da bi me ubila Izvor: Kurir televizija

Nakon ročišta, za emisiju "Crna hronika" govorili su sestra ubijenog, Zagorka Martinović, kao i sin ubijenog Zorana, Nemanja Nedeljković.

"Ne znam kako je mogla tako strašno da laže"

Zagorka Martinović objašnjava da je u sudnici bilo izrečeno više laži od strane porodice osumnjičenog.

- Došao je tužilac, treći od kada novi sudija vodi postupak, takođe neupoznat sa predmetom. Tužilac zadužen za naš predmet je na bolovanju. Za mene je bilo najstrašnije što sam slušala majku osumnjičenog kako laže bezočno. Njene laži, ne znam kako je mogla tako strašno da laže. Izmislila je nekog našeg kuma Bogdana koji ne postoji i nemamo kuma pod tim imenom. Izmislili su da je njihov sin sklon povređivanju jer je nad njim vršeno vršnjačko nasilje u srednjoj školi. To je stvarno smešno, rekla kazala - kaže Martinović.

Ona dodaje da dodatan pritisak stvara činjenica da "mrtva usta ne govore", te njen brat ne može da iznese svoju odbranu.

Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija

- Moj brat je držao menjačnicu. Jedna žena koja je stalni klijent je ispričala kako je Nikola Štimac maltretirao njenog sina u osnovnoj školi. Njihov branilac očigledno ima vrlo bujnu maštu i snalažljivo pretvara stvari u njihovu korist. Lagala je i da je kapija bila otvorena, da ne zna koliko je Nikola zadao udaraca mom bratu, ali zna da je moj brat udario Nikolu, što nije tačno. Moj brat je podigao ruku kako bi ga sklonio od svog lica.

Martinović objašnjava da je Štimac iskoristio priliku kako bi ga desnom rukom uhvatio za podlakticu, pesnicom ga je udario u lice, bacio ga na zemlju i šutirao ga.

- Kada je sudija pitao da li mu je videla oči, ona je rekla da jesu i da nisu bile zatvorene, pa im nije jasno kako su mu kasnije bile zatvorene - kaže Martinović.

"Oca osumnjičenog ne mogu da operu ni Dunav, ni Sava"

Sin ubijenog navodi da je u neverici zbog svega čemu je prisustvovao u sudnici, dodajući da je iznenađen što je majka okrivljenog svedočila na sudu, imajući u vidu da je njen suprug na prethodnom ročištu "iznosio besmislice", te da ne mogu da ga "operu ni Dunav ni Sava".

- Ništa od onoga što je rekao otac okrivljenog nije istina. Ona je tvrdila i da njen sin ima psihičke probleme i povređivanje, ali ne postoji nikakav papir. Želim da javno kažem da se već dve godine borim sa zdravstvenim problemima zbog stalnih laži i pritisaka kojima sam izložen. Dijagnostikovana mi je fokalna epilepsija i pod terapijom sam. Za razliku od njih, ja imam kompletnu medicinsku dokumentaciju - kaže Nedeljković.

Nedeljković kaže da može da dokaže svaku svoju izjavu, i dodaje da je neverovatno to što jedan prosvetni radnik, majka osumnjičenog, može pored video snimka da iznosi laži:

- Da može ubila bi me pogledom, tako me gleda majka osumnjičenog. Blago je reći da sam u šoku - kaže Nedeljković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs