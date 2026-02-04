Trenutno nije poznat stepen povreda pešaka, dok je Hitna pomoć na licu mesta u centru Zlatibora
"VOZAČ ODMAH IZAŠAO DA MU POMOGNE!" Oboren pešak u centru Zlatibora, Hitna pomoć na licu mesta
Tokom popodnevnih sati u centru Zlatibora došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila oborio pešaka u neposrednoj blizini jednog poznatog hotela.
- Pešak je pao na kolovoz, vozač se odmah zaistavio i pokušao da pomogne čoveku. Stigla je i Hitna pomoć - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Za sada nije poznat stepen povreda pešaka.
Kurir.rs/Rina
