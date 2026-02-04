Slušaj vest

Tokom popodnevnih sati u centru Zlatibora došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila oborio pešaka u neposrednoj blizini jednog poznatog hotela.

- Pešak je pao na kolovoz, vozač se odmah zaistavio i pokušao da pomogne čoveku. Stigla je i Hitna pomoć - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nije poznat stepen povreda pešaka.

Kurir.rs/Rina

